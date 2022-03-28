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    首頁　>　社會

    女童送托背帶纏頸恢復生命跡象仍昏迷 中榮全力搶救

    女童疑因攀爬安全護欄，並拉扯吊掛在旁之背包，致背包背帶纏繞頸部窒息。（民眾提供）

    女童疑因攀爬安全護欄，並拉扯吊掛在旁之背包，致背包背帶纏繞頸部窒息。（民眾提供）

    2022/03/28 18:53

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南屯今天發生一名2歲女童頸部被背帶纏繞的意外，一度無呼吸心跳，消防員經保母通報送醫搶救途中已恢復生命跡象，但仍昏迷，已從林新醫院轉台中榮總救治，目前施以低溫療法，院方全力搶救中，社會局表示，這位居家托育人員為合格人員，年資4年多，收托4名幼童，因考量事件和居家托育人員狀態，另外3名幼童，居托中心會積極輔導安排轉介。

    社會局表示，女童和居家托育人員過去都沒有兒少保護案件通報紀錄，女童目前在醫院救治中，社工將調查受傷原因，追蹤醫療情形，並給予家屬情緒支持。

    台中榮總表示，家屬對女童發生事故，情緒激動，不願對外表示意見，也不願透露病情。

    醫院指出，在窒息缺氧失去呼吸心跳時，第一時間CPR（心肺復甦術術）急救很重要，接著做低溫療法，減少腦部傷害及爭取治療時間，但恢復程度與窒息時間與是否及時CPR相關。

    醫院表示，一般對於腦部缺氧昏迷患者，醫院會施以低溫療法以減少腦部傷害，而用在心跳停止救回恢復心跳，仍持續昏迷的患者，以體表降溫方式冰毯、冰枕、散熱片等方式，將溫度維持在32到34度2天，再慢慢回溫到常溫3天，使腦部像冬眠一樣，代謝減慢，避免身體發炎時的有害物質傷及腦部，爭取時間治療。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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