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    繳6萬拚國考4天後解約只退千元 女告補習班勝訴再退5萬多

    補習拚國考繳6萬4天後打退堂鼓只退千元，告補習班勝訴多退5萬多元。（記者黃良傑攝）

    補習拚國考繳6萬4天後打退堂鼓只退千元，告補習班勝訴多退5萬多元。（記者黃良傑攝）

    2022/03/28 18:50

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市蔡姓女子去年9月拚國考，向補習班以6萬多代價購買課程，上了4天課便想解約要求退費，但補習班認為雲端函授已達三分之一，拒不退費，她只好透過民事訴訟討回公道，高雄地院審結，認為補習班課程契約有失公平，判蔡女勝訴，除書籍、行政費共1280元由蔡女支付，其餘5萬多元需退。

    蔡女主張，她於去年向專辦國考補習班買「普高一般行政雙效考取班」課程，包括教室、函授課程，共花了6萬600元，預計當年11月上課，但是4天後她就打退堂鼓，要求全費退還，補習班以函授的雲端課程已上線，不得退費，教室課程2萬5000元可扣掉行政、書籍費用1280元後，可退2萬3千多元。

    蔡女不服提起民事訴訟，但補習班以雲端課程已上架為由，表示考生的課程數若上架逾全期的三分之一時，所收取的當期補習費得全數不退還，因此拒絕退費，法官認為該定型契約對考生不公平，若僅以上架時間來判斷，對消費者權益不利，有失公平原則，依「消費者保護法」精神與原則，判定該契約條款無效。

    高雄地院認為，應以考生已開始使用雲端課程時間，一直到終止或解除契約的期間來計算，才符合公平正義，引用消保法規保障消費者，判決蔡女勝訴，補習班需退費5萬多元給蔡女，全案仍可上訴。

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