台東昨增6例 東檢無急迫性偵查及通知執行案件暫緩開庭報到

因應台東疫情升溫，東檢針對較無急迫性的偵查及通知執行案件，均暫緩開庭及報到。（記者陳賢義攝）

2022/03/28 13:35

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣疫情升溫，280天零確診破功，昨新增6例本土確診，台東地檢署自今起到4月3日止，除內、外勤以及急迫性、時效性、必要性案件以外，較無急迫性的偵查及通知執行案件，均暫緩開庭及報到，以確保洽公民眾與署內職員工安全。

東檢表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19」疫情警戒參考指引、中央指揮中心所訂的防疫指引及通案性原則，今起到4月23日受理內、外勤案件，或偵訊（或詢問）在監、在押當事人，除確有必要實體開庭偵訊以外，以透過視訊設備偵訊為原則。其次，民眾或律師到庭時，均須遵守實聯制，進入該署辦公廳舍前，不論任何人都要測量體溫，體溫異常者不得進入，偵查庭及詢問室均加裝透明隔版，應訊或詢問期間，均須全程配戴口罩。

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東檢表示，因總量管制進入人數，到署民眾超過總量管制人數時，須在大樓外等候，坐於安排具有相當間隔的座位，保持社交距離，避免群聚感染。

東檢表示，該署為民服務中心不打烊，仍接受民眾透過電話詢問，但暫緩到署諮詢服務，民眾如對開庭時間有任何疑問，可來電洽詢。另為常態運作各項業務，擴大彈性上、下班措施持續實施，相關觀護人室專案活動、訪視約談，除得改以視訊進行部分外，餘均暫緩。

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