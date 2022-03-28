與小英合體選舉帆布被偷？彰議員怒報警…賊驚慌：曬蒜頭很好用

彰化縣議員黃盛祿為宣傳對公投立場，懸掛一幅總統蔡英文和他合照一起宣傳四個不同意的帆布廣告，結果26日上午不翼而飛。（黃盛祿提供）

2022/03/28 13:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是傻眼！彰化縣議員黃盛祿在自家門前空地懸掛一幅大圖輸出的帆布廣告，26日上午發現不翼而飛，由於該幅廣告涉及公投議題，並跟總統蔡英文合體，黃盛祿質疑，可能是政治不滿者所為，於是報警，警方不敢大意，循線追查於昨日下午逮到林姓嫌犯，林男見警方上門驚慌表示「拿來曬蒜頭很好用」，證實非蓄意破壞，不過仍依竊盜罪嫌移送法辦。

黃盛祿表示，去年底舉行四大公投，他為宣傳民進黨和他對公投立場，於是在家門口懸掛一幅8公尺乘6公尺，上有總統蔡英文和他合照一起宣傳四個不同意的帆布廣告，公投結束後也未拆除，未料26日上午卻不見了，他問遍附近鄰居都沒目擊者，他認為有不滿政治者在搞破壞，為遏止這種不當行為所以報警。

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北斗分局偵查隊長陳盈雅表示，警方獲報後立即調閱沿線監視器追查，發現一輛設籍雲林縣的車輛可疑，27日循線至林男家，他見警方上門還嚇一跳，他坦承因為最近蒜頭採收，23日經過該路段時發現該帆布，覺得可以防水，拿來曬蒜頭應該很好用，於是臨時起意，拿出老虎鉗將鐵絲剪斷，把帆布帶回家，並無任何政治立場。

警方表示，經查林男確為農民，不過未經所有人同意即自行取走物品，即是違法行為，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

沒想到不見這麼久！黃盛祿今在臉書貼文，感謝警方迅速破案，偵辦能力強，犯罪者不要輕易挑戰，也自嘲原來23日就不見了，卻到26日才發現，真是離譜，但他也說，如果農民單純只想要拿來曬蒜頭，他願意免費贈予，可是竊取行為真的不可取，該受罰。

黃盛祿在自家門空懸掛的帆布廣告遭竊，只留下空蕩蕩的架子（黃盛祿提供）

林姓男子表示，偷來的帆布是要拿來曬蒜頭的。（警方提供）

林姓男子表示，覺得帆布可以防水，才臨時起意拿出老虎鉗子剪掉鐵絲偷帆布。（警方提供）

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