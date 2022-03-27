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    獨家》她控父奪初夜還載到倉庫趴牆性侵 法官判無罪原因曝光

    女兒控保全父奪她初夜還載到倉庫趴牆性侵，控平均兩週性侵一次，但因指控的時間錯亂又無舉證直接證據，法官判父無罪。（記者黃良傑攝）

    女兒控保全父奪她初夜還載到倉庫趴牆性侵，控平均兩週性侵一次，但因指控的時間錯亂又無舉證直接證據，法官判父無罪。（記者黃良傑攝）

    2022/03/27 23:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市民「小玲」（化名）指控高中時被擔任倉儲保全的父親性侵、奪走初夜，當時父親還拿衣服墊在床上怕血跡沾床，也曾開車載她到工作地倉庫性侵，怕被同事發現，還令她躲在車後座，有一次在倉庫性侵後，隔天還全家聚餐，細數每兩週一次，前後至少性侵她11次；檢方起訴後，高雄地院審理認為，小玲指控時間錯亂、反覆，卻在無任何證據，只有指控下，逆轉判被告無罪。

    小玲先指控父親2015年6月間第一次性侵她，見她高中畢業不用到校，單獨在家有機可乘，令她盥洗後到房間，因見父親已有酒意，態度兇狠，不敢違逆，她被父親強壓在床，脫去內外褲，父親得知女兒沒性經驗，性侵前還找舊衣服墊床，避免血沾床，違反其意願性侵得逞，小玲自稱因初次性經驗而疼痛難耐，進行一半時掙脫。

    不過，小玲事後表示記錯時間，改口稱遭父親奪去初夜已是第3次性侵，前兩次在同年5月間，因請假在家，被告酒後亂性，先問她有無性經驗後，再對她上下其手，還用下體磨蹭她，所幸母親返家才性侵未遂，當時她隱忍未向母親控訴。

    小玲還指控當保全的父親趁她2015年高中升大學的暑假不定時開車載她去小港區的倉庫，在該倉庫性侵2至3次，當倉庫外還有其他保全在，被告曾要她躲到後座下，進倉庫內見四下無人，令她脫褲趴在牆上性侵得逞。

    不過，高雄地院審理時察覺小玲的指控，並無任何舉證或人物證，甚至沒有遭被告強制性交的具體時間、場景及過程，僅抽象以每幾週幾次等語，無法釐清、論斷被告確實違反行為、態樣、次數，不能逕以受家暴的女兒單方說詞，就推認生父於指控期間以「兩週一次」的頻率性侵自己的女兒，故判生父無罪，全案仍可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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