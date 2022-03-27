鍋貼甄嬛傳！ 婆婆找兒子前妻回店幫忙還贈房 媳婦求償百萬敗訴

北斗一鍋貼家族發生婚姻風波，圖為該鍋貼店的產品照片。（記者顏宏駿攝）

2022/03/27 14:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮一鍋貼家族李男13年前與妻子張女離婚，2名子女歸李男撫養；李男3年後又與台中林女結婚，但林女因婆媳不和，不想在鍋貼店幫忙，跑出去自己開麵攤，婆婆要李男把前妻找回來店裡幫忙，前妻不計前嫌，任勞任怨，又悉心照顧2人所生的子女，李男在婆婆的建議下，把房子過戶給前妻，媳婦無法忍受，對李男和前妻提出侵權告訴，求償100萬元，但她無法舉證李男與前妻有何侵權行為，因此法院判她敗訴。

這起發生在北斗鎮某知名「鍋貼家族」第二代的婚姻風波，因男主人與太太離婚後再娶，但婆婆與媳婦不合，後來前妻被找回來鍋貼店幫忙，還「獲贈一棟房子」，而媳婦落得「四大皆空」，此事地方傳得沸沸揚揚，劇情宛如宮鬥劇，地方稱為「鍋貼甄嬛傳」。

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此婚姻風波緣於前妻在與鍋貼家族的第二代李男不和而離婚，2人所生的2名子女歸李男所有，而李男在離婚後3年與家住台中市的林女結婚，林女因不願在鍋貼店幫忙也不願幫忙照顧前妻留下的2名子女而與婆婆鬧翻，婆婆索性把前妻找回來照顧小孩，並把前妻安置在李男購買一棟位於北斗舜耕路的透天厝內，讓她安心照顧2名小孩。

後來又因鍋貼店生意忙錄，找不到人手，婆婆和李男又叫前妻前來幫忙，前妻沒有第二句話，立刻答應。

婆婆為了彌補對她的虧欠，建議兒子把舜耕路的房子過戶給前妻，兒子照辦，但沒有告知太太，而前妻的「強勢回歸」嚴重影響媳婦跟李男的關係，2人經常吵架，媳婦動輒返回台中娘家居住。

媳婦和前妻的關係也變得十分緊張，2人在一次衝突中，媳婦氣得痛罵對方「妳吃我們，睡我們的（指房子），有什麼好囂張…」，前妻回嗆「舜耕路房子已在我名下」。媳婦一聽，怒不可遏，回去找先生理論，但房子已過戶，媳婦無計可施，只好對前妻和先生提損害賠償告訴。

法官問妻子「妳有何證據證明先生和前妻發生性關係。」她答稱，先生經常到舜耕路的房子過夜，其前妻就睡在裡面，2人曾經發生性關係，「先生曾經告訴我，很後悔」。

但先生辯稱，太太胡說八道，前妻雖住在裡面，但她有自己獨立的臥房，2名孩子也有獨立的臥房，他回到這裡是為了看孩子，若有過夜，就是睡客廳或跟孩子一起睡，沒有跟前妻睡一起，孩子們都可以證明。

法官認為，女方無法提出被告之間發生何種不正常的男女關係，也無法證明被告侵害她何種配偶權，因此判決敗訴。

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