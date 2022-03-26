避免中市海線火燒山 鰲峰山建置4處消防水塔

中市消防局在鰲峰山新設水塔。（記者張軒哲攝）

2022/03/26 13:38

〔記者張軒哲／台中報導〕現值清明掃墓時節，台中海線大肚山、鰲峰山每到冬天火燒山案件就頻傳，追蹤原因有人說是大黍草乾枯後，風吹起或容易蔓延，也有人說是山上墓地多，焚燒紙錢若未熄滅，容易星火燎原造成大火，分別於清水區鰲海路、吳厝二街國有坡地上設置消防搶救用水塔，目前已完成4處水塔，儲水量達60公噸，楊典忠建議市府應盤點台中市水源缺乏地區規劃設置，減少消防救災時因水源缺乏而疲於奔命。

楊典忠說，他認為每年「火燒山」不僅嚴重危害山林生態，山下的居民生活的膽顫心驚，權責單位長年來束手無策，市府不應該讓海線山區火災一再發生，消防局2018年與林務局召開防治山林火災會議，提出針對水源缺乏地區設置消防搶救用水塔的建議，平時可供植樹澆灌，災時則立即供應火警搶救使用。

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根據台中市消防年報統計，台中市火災案件數每年都是負責台中海線地區消防第四大隊最多，2017至2020年分別是607件、582件、607件、593件，其中墓地與路邊火警就佔4到5成。

消防局表示，鑒於每年10月至翌年4月鰲峰山山火盛行，2018年與林務局召開防治山林火災會議，提出針對水源缺乏地區設置消防搶救用水塔的建議，後續清水分隊、清泉分隊及第四大隊持續配合林務局規畫、設置與驗收。

第一期於2019年設置鰲海路碎石坡上，2020年則於第一期A處水塔往南增設2處，第三期為2021年設置在吳厝二街808地號設置，主要以防護水塔以東的吳厝公墓、以北的橫山公墓、周圍的林班地和植樹區域，對於周遭易發生火災地區可提供一定水源容量，避免災情擴大。

每處水塔皆為15噸，由3個5噸水塔組成，目前已設置之4處水塔共有水量60噸。

中市消防局在鰲峰山設置消防搶救用水塔。（記者張軒哲攝）

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