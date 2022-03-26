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    七美南滬港小船翻覆2人落海 友船緊急馳援救起

    友船協助拖帶，將翻覆小船拖回七美港。（民眾提供）

    友船協助拖帶，將翻覆小船拖回七美港。（民眾提供）

    2022/03/26 11:14

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖七美南滬港外25日傳出小船翻覆，船上2人落海，情況相當危急，雖然七美安檢所人員在暸望台發現狀況，並緊急通報線上澎湖海巡隊巡防艇趕往馳援，但緩不濟急，所幸鄰近友船宏日滿及時伸出援手，將2人救上船安全送回七美。

    海巡署金馬澎分署第七岸巡隊調查指出，25日中午12時57分，七美安檢所暸望哨守望人員，監控到有一艘小船在南滬港外翻覆，回報十三巡防區，海巡署立即調派澎湖海巡隊線上巡防艇趕往實施救援，但因有一段距離，無法立即抵達馳援，2名船員緊抱翻覆僅見小船的船腹，在海面上載浮載沉，情況相當危急，讓在岸上人員也都捏了一把冷汗。

    剛好翻覆小船的旁邊有一艘友船宏日滿經過，見狀立即將落海2名民眾救起，並送回七美港，所幸2人只有驚嚇，未受任何外傷；後續翻覆小船，則有船員聯絡友船「弘財興」協助拖帶，下午趁潮汐變化，下午2時42分緩緩將翻覆小船拖回七美港，由於船外機及船上電子設施產品都受到海水浸泡，可能要耗資進行大修，並需要一段時間，短期內無法出海。

    七美島以浪漫雙心石滬著名，為澎湖夏季觀光旅遊勝地，每日與馬公藍色公路，快艇及遊艇穿梭絡繹不絕，但南滬港外有一股強勁海流，夏季風平浪靜不會有明顯感受，但冬季風浪強烈之時，進港前就能感受到明顯搖晃不穩，被許多船隻視為畏途。

    小船在七美南滬港消波塊翻覆，遠處僅能目視到船腹。（民眾提供）

    小船在七美南滬港消波塊翻覆，遠處僅能目視到船腹。（民眾提供）

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