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    告工會「非法罷工」求償3400萬 長榮航空一審敗訴

    長榮航空空服員2019年6月間發動罷工，台北市無黨籍市議員「呱吉」邱威傑（中間男生）曾到場力挺。（資料照）

    長榮航空空服員2019年6月間發動罷工，台北市無黨籍市議員「呱吉」邱威傑（中間男生）曾到場力挺。（資料照）

    2022/03/25 17:02

    〔記者溫于德／台北報導〕長榮航空空服員2019年6月20日發動罷工，長榮資方對桃園市空服員職業工會要求「增設勞工董事」一事，認為不屬於調解事項，工會卻列入罷工爭議事項，委託律師赴台北地院遞狀，向工會與12名幹部提起損害賠償告訴，金額以公司在尼莎颱風每日損失金額3400萬元為基準，台北地院審結，下午5時判決長榮航空敗訴。可上訴。

    工會2019年提出8項訴求，包括勞工董事、日支費調整（含禁搭便車條款）、疲勞航班改善、人評會開放勞工參、國定假日雙倍薪、工會幹部假、更改勞動條件須與工會協商、航班外籍組員不超過2人，經與長榮3度協商破局，空服員同年6月20日下午4時正式發動罷工，並引發本件訴訟。

    長榮隔日隨即委託律師鍾郡與長榮航空代表遞狀指，是否增設勞工董事一事屬股東會職權，非長榮單方面可以決定，且增設勞工董事訴求本身也非調解事項的勞資爭議，意即，與勞動條件如工資、工時等訴求均無相關，基於工會發動罷工屬違法行為，提告求償公司在尼莎颱風每日損失金額3400萬元。

    工會回應，長榮提告目的是為了造成工會幹部的恐懼，試圖瓦解罷工參加者的信心，將讓工會更堅定團結的決心。

    北院收狀後考量工會、罷工行為地均在桃園市，即便有同案被告住在台北市，但依民事訴訟法第20條但書規定，本件訴訟應由罷工所在地的桃園地院負責承審，故移轉管轄。不過，高等法院認為，工會發動罷工的行為地除了在桃園外，工會事務所本身位在北市中山區，北院也有管轄權，廢棄北院移轉管轄的原裁定。

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