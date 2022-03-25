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    首頁　>　社會

    女子酒駕撞毀變電箱頭部重創！埔里近400戶停電

    埔里鎮台21線西安路1段旁的變電箱遭撞擊嚴重毀損，導致周邊近400戶停電。（記者佟振國攝）

    埔里鎮台21線西安路1段旁的變電箱遭撞擊嚴重毀損，導致周邊近400戶停電。（記者佟振國攝）

    2022/03/25 10:27

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮台21線西安路1段今清晨4點多發生酒駕失控撞毀變電箱的事故，駕駛白色休旅車的女子頭部重創，經送醫急救恢復生命跡象，但仍未脫離險境，由於變電箱被撞毀，導致北梅里周邊近400戶停電，由於變壓器等設備受損嚴重無法修復，台電南投區處已調派設備、人力進駐搶修，預計下午2點恢復供電。

    據了解，白色休旅車清晨4點40分由埔里鎮台21線西安路1段往埔里方向行駛，卻失控逆向撞到對面的變電箱，消防隊獲報由救護車送往埔里基督教醫院救治，由於女子頭部重創，一度失去意識，經搶救後恢復呼吸心跳，但未脫離險境，女駕駛全身酒味，醫院進行抽血檢測，警方根據車上遺留證件資料為37歲林姓女子，但仍須在彰化的家屬到場才能進一步確認身分。

    除了女駕駛仍在與死神拔河，路旁變電箱遭嚴重撞擊毀損，也導致北梅里西安路1段周邊停電，台電埔里所上午統計逾370戶停電，檢視變電箱內部的變壓器等重要設備嚴重受損無法修復，必須由台電南投區處調派設備、人力進駐搶修，現場人員表示，預計下午2點恢復供電。

    有停電區域民眾一早起床發現停電，PO文抱怨怎麼又停電了，甚至連鐵捲門都沒辦法開啟，沿線的便利超商、加油站及汽車修配廠都因為停電無法運作，生意也受到影響。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    受變電箱撞毀停電影響，沿線的加油站也無法營業。（記者佟振國攝）

    受變電箱撞毀停電影響，沿線的加油站也無法營業。（記者佟振國攝）

    埔里鎮台21線西安路1段凌晨發生酒駕自撞事故，白色休旅車女駕駛頭部重創，送醫搶救中。（民眾提供）

    埔里鎮台21線西安路1段凌晨發生酒駕自撞事故，白色休旅車女駕駛頭部重創，送醫搶救中。（民眾提供）

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