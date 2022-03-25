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    首頁　>　社會

    台南4大學生淪為車手 私吞贓款誣陷同夥被逮送辦

    2022/03/25 01:06

    〔中央社〕台南4名大學生加入詐騙集團當車手，其中一對情侶車手私吞贓款278萬元，卻誣陷已交給另名擔任車手頭的大學生同夥，讓警方逮捕對方，但警方未受騙，清查後將4人送辦。

    台南市警局第5分局警員今天告訴中央社記者，擔任詐騙集團車手的趙男、吳男、高男、廖女等4人，都是台南同一所大學的學生，分別就讀體育系和音樂系，其中高男和廖女是情侶，趙男則是車手頭。

    高男和廖女23日向警方供稱，他們2人想報考公職，擔心涉案無法報考，才向警方報案，高男和廖女更宣稱已提領新台幣278萬元交給趙男。

    警方信以為真，隨即趕到車手情侶檔供稱的交款地點查證，且逮捕趙男，同時通知吳男到案說明；趙男被捕後否認收到278萬元贓款，同時出示他和情侶檔車手的LINE對話，但高男、廖女已刪除不利內容。

    警方發現事有蹊蹺，一再追問，高男和廖女才坦承私吞贓款，再誣陷趙男吞錢。警方隨後搜查，找出廖女藏在友人租屋處的122萬元，其餘款項已被另2名共犯拿走。

    警方調查，僱用趙男等4名大學生的詐騙集團，以假投資博奕為幌子，向被害人誘騙投資後就避不見面，警方從查扣帳戶發現，高男經手詐騙金額約2400萬元，廖女經手金額100多萬元。

    警方昨晚訊後，將涉案4名大學生依誣告、詐欺和洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署，趙男因涉案情節重大，遭南檢聲押。（編輯：楊昭彥）1110325

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