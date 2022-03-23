全國最強「消防超跑」初四了！水砲誤射桃市埔心分隊大門沖飛炸裂

全國最猛、唯一的「高效能化學車」今疑因人員出水測試操作不當，砲塔直轟桃園市消防局埔心分隊，大門被超強水柱沖飛往值班台飛射。（記者許倬勛翻攝）

2022/03/23 15:05

〔記者許倬勛／桃園報導〕出事了！造價3800多萬，全國最猛、唯一的「高效能化學車」今疑因人員出水測試操作不當，砲塔直轟桃園市消防局埔心分隊，大門被超強水柱沖飛往值班台飛射，幸值班隊員及時閃躲；桃市消防局回應，意外發生原因仍在調查，賠償則由廠商負責，暫不影響分隊勤務運作。

這輛高效能化學車配備熱顯像鏡頭，是桃園國際機場的高效能化學車的升級款，不僅駕駛座、砲塔操作「人性化」，配備也更齊全，其中超高量砲塔1分鐘出水可達6千公升，是傳統消防車的5至6倍，被視為救災車輛中的「超跑」、「變形金剛」。

請繼續往下閱讀...

針對意外發生原因，桃市消防局也愕然表示「太突然了」，今天上午10時許，廠商進駐分隊檢測，疑維修人員未注意砲塔角度，將出手口對向分隊大門，導致超強水柱往門口噴射，兩扇自動門隨即射向值班台，電腦、隔板等物品全被沖散，分隊大門口頓成水鄉澤國，一片狼藉。

桃市消防局第二大隊回應，幸好同仁反應迅速，未造成人員受傷，此起意外造成值班室自動門、玻璃及部分用品毀損，消防車維修廠商允諾會進行賠償，同仁已著手進行後續復原作業，經查值班台之資、通訊設備均正常，不影響分隊勤業務之執行。

高效能化學車採流線造型，搭載高流量長射程清水、泡沫兩用砲塔等裝備，停放在埔心消防分隊。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法