甜心議員林穎孟花8小時籌出百萬保金 喊冤稱：「我沒有詐領助理費」

今天凌晨2時30分，林穎孟被諭令100萬元交保後，持續覓保8小時，直到今早10時20分才由親友及律師代為籌出保金離開北檢。（記者錢利忠攝）

2022/03/23 11:32

〔記者錢利忠／台北報導〕出身太陽花學運的無黨籍台北市議員林穎孟，前年被5名前助理爆料是「假面甜心」，還涉詐領助理費，林憤而對5人提告，台北地檢署卻查出爆料有所本，昨兵分6路搜索及約談林穎孟、人頭助理郭羿岑及新創工程師蕭新晟等3人，今凌晨訊後依違反貪污治罪條例之利用職務詐領財物等罪諭令林穎孟100萬元交保、蕭新晟20萬元交保；林覓保8小時後，今早10時許才辦保。

林穎孟籌保後受訪表示，「我沒有詐領助理費，聘這些助理都是在做組織工作、拓展支持者、剪片、設計、製圖等工作，他們都有交付工作成果，薪水是他們應得的，更不可能把這些錢放到自己的口袋，我完全配合檢方調查，相信事實會還原，司法會還我清白」。

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針對檢方今凌晨0時許原本準備聲押，結果卻重新開庭後改諭令交保，是否有跟檢方協商？林穎孟說：「不太清楚這個轉變」。

今天凌晨2時30分，林穎孟被諭令100萬元交保後，持續覓保8小時，直到今早10時20分才由親友及律師代為籌出保金，林穎孟昨晚即被移送北檢，經漏夜偵訊後，待在北檢候保室內度過一夜。

昨晚7時許至9時許，郭羿岑、蕭新晟及林穎孟陸續被移送北檢。3人被追問有沒有詐領補助費時，蕭新晟微笑表示「沒有」；林穎孟神情略顯緊張，連續回答兩次「我沒有」；郭羿岑則未發一語。郭女訊後已獲請回。

檢調獲報，2018年至2020年間，林穎孟明知前男友葉曜彰、葉男員工郭羿岑平日在米達克星球公司任職，卻涉嫌先後利用葉男、郭女為人頭，還投保議會勞健保，按月請滿本應實報實銷的24萬元「議員助理補助費」，涉詐領補助款數十萬元。郭女前年5月受聘為助理，此前則由葉男擔任助理；郭女利用正職工作閒暇之餘，替林製作簡單的製圖等工作。

林穎孟前助理簡崇晉、歐陽政宇等5人，當初爆料林利用前男友詐領助理費，被林提告刑、民事訴訟，今年1月均被北檢認定爆料有所本，以罪證不足為由予以不起訴，簡等人昨也被以證人身分傳喚。

至於擔任米達克星球公司代表且曾任公費議員助理的林穎孟前男友葉曜彰，因在國外未被約談。檢調昨也搜索6處地點，包括林穎孟北市議會辦公室，以及她的住居所等地點。

林穎孟今早籌保後受訪表示，「我沒有詐領助理費，完全配合檢方調查，相信事實會還原，司法會還我清白」。（記者錢利忠攝）

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