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    詐欺通緝犯冒名四處行騙躲4年 鐵警苦找2個半月抓到人

    簡姓男子（左）冒用他人身分四處行騙躲4年，鐵警苦找2個半月抓到人。（記者李容萍翻攝）

    簡姓男子（左）冒用他人身分四處行騙躲4年，鐵警苦找2個半月抓到人。（記者李容萍翻攝）

    2022/03/22 20:16

    〔記者李容萍／桃園報導〕鐵路警察局台北分局青埔分駐所偵辦一樁詐欺案，被害民眾向警方表示於今年1月3日夜間在高鐵桃園站被一名不明男子藉口搭訕，該男子自稱在基隆港經商，擁數十艘漁船，佯裝成上流人士，取得被害人信任後藉口不慎遺失錢包身上無現金可返家，向被害人開口借款1萬元，並留下假姓名及假電話，還取下身上的假金飾作為質押，與被害人約定某時某地必定還款，只是到了約定還款日，被害人撥打假電話無人回應，驚覺受騙因而向警方報案。

    警方受理報案歷經2個半月追查，發現這名犯嫌以相同手法在北部地區行騙多年，臉書、PTT、Dcard等社群網站皆有網友發表類似此詐騙手法引發討論，經清查發現類似詐騙手法案件高達數10件，偵辦過程中，發現這名犯嫌是利用冒用他人身分申請票證及電話資料，且行事非常謹慎，居無定所且刻意隱匿行蹤，且從不在同一地點重複犯案，藉此躲避警方追緝。

    青埔分駐所今日表示，案經警方利用該犯嫌長年犯罪行跡及作案時間做分析比對研判，逐步縮小嫌犯落腳處區域及常出入時間點，日前配合分局偵查隊埋守，於桃園市桃園區中正路附近巷內成功逮捕犯嫌，經現場查證身分時，犯嫌仍謊報假身分，企圖蒙混過關，警方利用指紋辨識系統比對，發現犯嫌真實身分為2018年因詐欺及偽造有價證券罪嫌被桃園地院及台北地院通緝在案的簡姓男子。

    偵訊時，簡姓男子眼看已無可辯解，面對警方的訊問全盤招供，對於犯行坦承不諱，警方逐案清查嫌犯所涉案件，依詐欺罪及偽造文書罪移送桃園地檢署歸案。

    簡姓男子（中）冒用他人身分四處行騙躲4年，鐵警苦找2個半月抓到人。（記者李容萍翻攝）

    簡姓男子（中）冒用他人身分四處行騙躲4年，鐵警苦找2個半月抓到人。（記者李容萍翻攝）

    簡姓男子（中）冒用他人身分四處行騙躲4年，鐵警苦找2個半月抓到人。（記者李容萍翻攝）

    簡姓男子（中）冒用他人身分四處行騙躲4年，鐵警苦找2個半月抓到人。（記者李容萍翻攝）

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