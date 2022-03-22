醉漢報案說詐團打電話騙他被通緝 警方一查「係金ㄟ」

洪男報案詐騙集團說他被通緝了，沒想到自投羅網。（民眾提供）

2022/03/22 13:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港分局深夜接獲洪姓男子報案，趕抵時他已經爛醉，他說接到自稱地檢署電話誆他被通緝，他心想公家機關沒這麼好心，懷疑是「詐騙集團」，警方一查，原來洪男因酒駕案件真的被通緝，因酒醉自投羅網。

漢民派出所19日11時40分接獲報案，洪姓男子表示自己好像接到詐騙集團的電話，需要警方協助，副所長王學甫、員警簡嘉均及陳坤彥前往該男住處查看。

請繼續往下閱讀...

警方到達洪男住處後，其太太向警方表示，先生身體不適在房內休息，陳坤彥進入房內發現他面色通紅，身上飄出濃濃酒氣，且走路搖搖晃晃，42歲洪男表示，接獲一通自稱是地檢署的電話，告訴他已經被通緝了，需前往報到說明，他心想不可能，哪有公家機關會這麼好心來通知他被通緝了，覺得是接到詐騙集團的電話，心中有疑慮，才撥打電話給警方求助。

陳員當場查詢，果然洪男確實被通緝，當場告知相關權利義務，將其逮捕歸案。警方表示，洪男於去年11月間即被台灣高雄地檢署發佈通緝，洪男先前因工作上不得志，染上酗酒習慣，酒駕案件洪男也因貪杯未前往報到說明，才會遭致通緝，誇張行徑令警方直搖頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法