逆轉！ 行李箱品牌RIMOWA終止與代理商合約 獲勝訴免賠

坐落SOGO百貨台北忠孝館一樓RIMOWA專門店。（RIMOWA提供）

2022/03/22 13:23

〔記者楊國文／台北報導〕百餘年歷史的德國頂級行李箱品牌RIMOWA和代理商慶真國際爆發合約糾紛，RIMOWA指控慶真在部份專賣店租約到期後，未經RIMOWA書面同意即延長專賣店合約期限，已屬違約，因此終止專賣店合約，停止供貨，慶真不滿蒙受損失，甚至有消費者行李箱壞了，竟須送回德國修理，求償1億7663萬多元，台北地院判RIMOWA賠償慶真1147萬多元；上訴後，高等法院審理認為慶真確實違約，兩造間專賣店合約已合法終止，今逆轉改判RIMOWA勝訴、免賠，還可上訴。

慶真公司主張，和RIMOWA於2012年12月間簽訂專賣店合約，約定慶真公司可自行與店面房東續訂租約並因此延長專賣店合約期限。但RIMOWA被LV集團收購後，卻因慶真公司於2018年 2、3月間與房東續訂台南新光三越、台北SOGO、台北101、台北新光三越 A9館等4間專賣店的店面租約，繼續在原址經營專賣店，RIMOWA竟違約終止專賣店的合約，因此要求RIMOWA應繼續履約供貨，且不得自行或授權他人在台開設專賣店，並應賠償慶真公司包括租金、營業損失、資遣費損失等共1億7663多元。

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台北地院判決慶真公司勝訴，慶真和RIMOWA間的獨家專賣店合約至2021年12月31日仍然有效，且RIMOWA應賠償慶真1147萬多元。RIMOWA不服，上訴高等法院。

高等法院審理發現，兩造專賣店合約針對個別專賣店定有明確的到期日，各店的租約到期後，除特定幾間專賣店（不含台北SOGO、台北101專賣店）到期日後面註記自動續約外，其餘須經兩造以書面明示同意，才能延長該專賣店的專賣合約期限。

高院指出，RIMOWA在2017年11月29日曾提醒慶真公司，不可以自行更新任何專賣店店面租約，但慶真公司未經RIMOWA以書面表示同意，於2018年2月底、3月初自行與4間專賣店的店面房東續訂租約，繼續在原址經營專賣店，而其中台北SOGO、台北101專賣店的租約到期日後，並沒有註明自動續約，因此慶真公司已構成違約。

高院認為，慶真公司違反專賣店合約所定的基本義務，RIMOWA依約於2018年5月22日預留30個工作日的改善期間，預告專賣店合約將於同年7月6日終止，慶真公司並沒有在期限內改善，因此專賣店合約已於同年7月6日終止，慶真求償、請求確認其獨家專賣店授權的法律關係仍存在，均無理由。

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