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    假扮大姐姐送遊戲虛擬寶物換少女裸照 惡男涉兒少性剝削

    情境照

    情境照

    2022/03/22 09:46

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕40多歲戴姓電腦工程師於去年暑假期間，透過某知名網路遊戲，假扮成女性玩家，結識國中少女小惠（化名），以大姐姐的身分，誘拐小惠拍裸照，雙方還約定用虛擬寶物換取裸照。小惠父親無意間發現兩人對話，憤而報警逮人。基隆地檢署近日偵結，依涉違反兒少性剝削條例，將戴男起訴。

    檢警調查，戴男去年7、8月間，在網路上偽裝成女性（俗稱網遊人妖）角色，先傳其他少女的裸照給涉世未深的小惠，向她表示那一些是自己欣賞的照片，絕對不會外傳，只要小惠也傳裸照給「她」，就會贈送數千元的虛擬寶物回饋給小惠。

    就讀國中的小惠為了取得心儀的虛擬寶物，竟真的拍下自己的裸照傳給戴男，作為交換，這樣的行為持續數月，直至小惠父親於去年底發現女兒與戴男的Line對話及裸照，追問之下才知女兒上當受騙，立刻報警處理。

    警方立刻報請基隆地檢署指揮偵辦，循線逮捕戴姓電腦工程師，查扣他手機，並查出多位少女上當受騙的裸照，陸續分案偵辦，並擴大追查。

    基隆地檢署近日偵結，認定戴男違反兒少性剝削防制條例，依法將他起訴，戴男將面臨3年以上、7年以下徒刑，得併科300萬元以下罰金。

    基隆市警察局婦幼隊組長林敬群表示，網路上男、女身分難辨，在電腦後面操作者的性別及真實身分難查證，呼籲家長多多關心孩子網路上交友狀況，如發現孩子有拍攝清涼、裸露照片時，要特別注意其社群軟體是否有與奇怪的陌生人對話，避免孩子陷入有心人士的陷阱。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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