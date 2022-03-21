鸚鵡放騎樓遭竊 賊大白天伸手偷鳥塞口袋

鸚鵡「堅尼」重回主人懷抱。（記者李容萍攝）

2022/03/21 23:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中平路1家藥局所飼養3年的鸚鵡「堅尼」，17日近午放在騎樓鳥籠時遭竊，偷鳥男子光天化日之下，打開鳥籠偷走鸚鵡放進口袋帶走；由於「堅尼」曾經翅膀受傷，永久無法飛行，主人很怕竊賊偷了牠，覺得牠不會飛是廢鳥就丟了，日夜傷心吃不下也睡不著；中壢警分局中壢派出所獲報調閱監視器鎖定江姓竊嫌騎乘機車逃逸，於今（21）日近午將江嫌查緝到案，同時尋獲遭竊的鸚鵡與主人團圓。

原來這家藥局是在地中建里里長李應偉和家人開設，鸚鵡「堅尼」正是他兒子所飼養的愛鳥，他和兒子都很感激警方找回這隻鳥寵物。

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李應偉說，當天近午大白天，這名穿著黑外套的男子走進藥局騎樓，本以為對方只是單純要看別人的寵物鸚鵡，沒想到下一秒，竟伸手打開鳥籠就要抓，動作激烈，連籠子都位移，而且得手後竟直接放入口袋，揚長而去。他的兒子發現愛鳥被偷，報案後「非常非常傷心，每天都在哭」，只希望竊賊沒辦法養，早日放「堅尼」回來。

如今「堅尼」由警方通知領回，就怕偷鳥事件再發生，鳥主人趕緊將鳥籠移到屋子裡，「堅尼」立即撲向鳥主人臉頰撒，也一起開心高喊「恭喜恭喜」，主人一說完「1234」，牠就講「5678」，主人講「happy birthday」，牠就唱給你聽，超級可愛。

中壢所副所長黃彥捷說，因竊嫌居無定所平日游手好閒，無業，警方於其經常出沒的處所長時間埋伏、守候，將竊嫌帶返所偵訊，全案依竊盗罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

鸚鵡「堅尼」當時被開鳥籠的竊賊放進口袋帶走。（記者李容萍翻攝）

警方逮捕偷走鸚鵡「堅尼」的江姓竊嫌。（記者李容萍翻攝）

鸚鵡「堅尼」重回主人懷抱臉親他頰撒，還一起開心高喊「恭喜恭喜」。（記者李容萍攝）

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