水泥預拌車翻落25公尺深山谷 駕駛受傷送醫

翻覆墜谷的水泥預拌車車體嚴重扭曲變形。（記者陳賢翻義攝）

2022/03/21 16:39

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣海端鄉今午發生水泥預拌車翻覆墜谷意外，駕駛與水泥預拌車翻落25公尺深山谷，消防與警方及救難人員費了好大一番功夫，才將頭部擦傷的41歲陳姓駕駛救出，並送往關山慈濟醫院急救，幸好無生命危險，全案由關山警分局調查釐清。

台東縣消防局是於今天中午12時26分獲報，海端鄉台20線162.5處發生水泥預拌車翻覆墜谷意外，報案人指稱「現場為一輛水泥預拌車翻覆到山坡下，目視現場坡度接近90度，高度約25公尺，樹林茂密看不到人，聽得到司機的聲音」，指揮中心立即派遣利稻、海端、關山分隊趕往，並通報關山消防大隊。

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關山警分局利稻所接獲通報後，也隨即由所長高正吉與警員嘪慶霖及李忠謀趕往現場，抵達事故地點並未看到事故車輛，經找尋在道路上發現有掉落物，且路邊護欄有刮擦及凹陷痕跡，沿斜坡搜尋，見斜坡上的樹木及雜草有遭壓斷及撞擊痕跡，研判車輛已翻落山谷，隨即通報交通小隊、消防隊及救難人員前來協助。

搜救人員最後在斜坡上發現已嚴重變形的混凝土預拌車體，並在離車約數公尺處，陳姓駕駛被甩出倒臥在雜草樹木下，警消以擔架固定及利用繩索將傷患抬拉上路邊，隨後送醫急救。

警消合力救起受傷的水泥預拌車駕駛。（記者陳賢義翻攝）

救難人員合力以繩索將翻覆墜谷的水泥預拌車駕駛拉抬上路邊。（記者陳賢義翻攝）

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