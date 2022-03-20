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    首頁　>　社會

    亂丟煙蒂燒毀10機車1汽車2間房 21歲大學生被判刑

    2020年6月新竹縣新豐鄉明新科技大學附近一家超商外發生火警，火勢吞噬10輛機車、1輛小客車、2間房屋，事後警消調查發現，是戴姓大學生抽菸亂丟煙蒂延燒引起，圖為當時意外現場一片火海。（資料照，取材自臉書《新竹爆料公社》）。

    2020年6月新竹縣新豐鄉明新科技大學附近一家超商外發生火警，火勢吞噬10輛機車、1輛小客車、2間房屋，事後警消調查發現，是戴姓大學生抽菸亂丟煙蒂延燒引起，圖為當時意外現場一片火海。（資料照，取材自臉書《新竹爆料公社》）。

    2022/03/20 21:54

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2020年6月新竹縣新豐鄉明新科技大學附近一家超商外發生火警，當時火勢不斷擴大，吞噬10輛機車、1輛小客車、2間房屋，事後警消深入調查，赫然發現當時火警發生前，竟是戴姓大學生在旁抽菸，亂丟煙蒂延燒引起的意外。新竹地院依失火燒毀住宅、建築物等以外之物罪，判處戴姓大學生拘役30日。

    判決書指出，21歲的戴男在2020年6月23日凌晨1點，因抽菸後疏未確實確認菸蒂是否已完全熄滅，而將菸蒂丟置在新竹縣新豐鄉萊爾富新豐三店前戶外南側空地上，致菸蒂引燃店家堆放的紙箱，而延燒停放在該處徐男所有的機車，因風勢影響，火苗吹往機車東側地面附近，並擴大向東側低處延燒，致置放空地的1輛小客車及10輛機車燒燬，且火勢還延燒一旁的2間房屋，已致生公共危險。

    21歲的戴姓學生坦承，當時確實在店前棄置菸蒂，卻矢口否認公共危險犯行，辯稱他那時已確認踩熄菸蒂。

    法官審酌戴姓學生抽菸後未完全熄滅菸蒂，釀成本件火災，致生公共危險，最後依犯失火燒毀住宅、建築物等以外之物罪，處拘役30日，得易科罰金。

    2020年6月新竹縣新豐鄉明新科技大學附近一家超商外發生火警，火勢吞噬10輛機車、1輛小客車、2間房屋，事後警消調查發現，是戴姓大學生抽菸亂丟煙蒂延燒引起，圖為當時超商前的機車付之一炬，燒到只剩骨架。（資料照，取材自臉書《新竹爆料公社》）。

    2020年6月新竹縣新豐鄉明新科技大學附近一家超商外發生火警，火勢吞噬10輛機車、1輛小客車、2間房屋，事後警消調查發現，是戴姓大學生抽菸亂丟煙蒂延燒引起，圖為當時超商前的機車付之一炬，燒到只剩骨架。（資料照，取材自臉書《新竹爆料公社》）。

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