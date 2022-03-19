北市文山再興社區外牆原貌曝光！ 6樓頂加外擴疑為禍首

台北市文山區再興社區某大樓今下午驚傳外牆坍塌，對照事發前的Google map畫面，可見疑是6樓頂加外擴的建物崩毀，砸落到三樓陽台，才造成本次事故。 （左圖翻攝自Google map；右圖記者闕敬倫攝）

2022/03/19 20:48

〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市文山區再興社區某大樓今下午1時許驚傳外牆坍塌，大量磁磚、混凝土崩毀撒落在一樓路面，波及3輛停滯路邊的汽車；警、消人員獲報到場，緊急拉起封鎖線管制交通，疏散社區70多名住戶。台北市議員參選人陳聖文事發後也到場關切，現場人員研判應是六樓頂加違建釀禍。

今天下午1點40分左右，位於文山興隆路三段的再興社區入口處50公尺一棟大樓外牆崩裂塌陷，磁磚、水泥等外層建物砸落至一樓地面，事發當下恰巧有一輛白色轎車駛經大樓左側車道，但幸運地躲過一劫，現場巨大聲響驚動社區住戶及附近居民。

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文山警方及消防馳援到場，先在社區外拉起黃色封鎖線，同時預防性疏散社區70多位住戶；經查確認大樓無人員受困在內，一樓路邊則有三輛汽車遭砸毀損，後續將由監管單位調查塌陷原因，評估房屋結構是否安全。

台北市議員參選人陳聖文表示，據他到場詢問專業人士，發生意外的建物疑似因六樓頂樓加蓋外擴違建崩塌，掉落的磁磚、混凝土掉下時，再波及三樓陽台，最後灑落一樓柏油路，砸毀路邊停放的轎車，幸好沒有人員遭砸傷亡，下午事發後台北市府建管處已到場評估，預計20日將拆除完畢。

北市文山二警分局指出，警方獲報後立即趕赴現場勘查，協助疏導社區人車的通行出入，住戶疏散後僅受驚嚇、幸無大礙，詢問他們是否須要協助通報台北市政府，幫忙找地方暫住，住戶們表示會自行找尋居住場所，不需要安置收容。

事發現場的6樓外擴部分已完全消失，只剩頂加的鐵皮屋頂仍掛在頂樓。（記者闕敬倫攝）

台北市文山區再興社區某大樓驚傳外牆坍塌意外，台北市議員參選人陳聖文事發後也到場關切，據現場人員研判應是六樓頂加違建釀禍。（記者闕敬倫攝）

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