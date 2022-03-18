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    馬國女大生命案一審判死 凶嫌家人不表意見

    凶嫌梁父開設的機車行，連日來並未營業，鐵門深鎖。（記者蘇福男攝）

    凶嫌梁父開設的機車行，連日來並未營業，鐵門深鎖。（記者蘇福男攝）

    2022/03/18 11:05

    〔記者蘇福男／高雄報導〕發生於2020年10月28日的長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遇害案，橋頭地方法院今天上午一審宣判，凶手梁育誌被依強制性交殺人判處死刑，梁家上午鐵門深鎖，家人並未到場聆判，也未透過地方里長發表任何聲明。

    梁父在高雄市阿蓮區開設機車行，因橋頭地院2個月前預告今天上午10點一審宣判，連日來機車行並未營業，鐵門深鎖，上午附近鄰居也都拉下鐵門，不見有人走動。

    梁育誌遭警方逮捕，確認為馬籍女大生凶嫌後，梁嫌父母原想向來台善後的死者雙親當面道歉，因鍾女父母難以原諒梁男，表示「無法接受」而拒見；梁嫌父母曾請地方里長代轉歉意，並發聲明表示對死者和家屬造成那麼大的傷害，這個遺憾是他們造成的，「如果能速審速判，能還你們一個公道，以命償命的話，也是最好的交代」。

    當地里長今天上午表示，梁嫌父母對於法院宣判結果，並未委託他發表任何聲明，他認為司法該怎麼判就怎麼判，希望事件儘快落幕，大家恢復應有的正常生活。

    鍾母曾悲痛表示，希望凶嫌「判絞刑」，讓他知道被勒死有多麼難受；鍾父直斥凶嫌「垃圾」，不會原諒「一命償一命」，鍾女家屬並委請律師在台灣提呈3項訴訟，包含死亡民事訴訟 、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

    凶嫌梁育誌遭檢方依強制性交殺人及強盜殺人等罪起訴求處死刑，橋頭地院經1年多審理，今年1月17日召開審判程序庭，兩造言詞辯論終結，鍾女母親首度出席。

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