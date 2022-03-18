婦人買4千偷4萬金飾 閒晃折返觀望銀樓...弔詭行為露餡

陳姓婦人趁店員包裝時，將4萬元金手鐲偷走。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/18 11:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市44歲陳姓女子於本月10日，到中市北區一家銀樓，買4000多元的金手鍊，趁櫃台人員包裝金手鍊時，鎖定店內高價商品，「摸」走4萬元的金手鐲，怪異的是，她得逞離開之後，晃了一圈，又折返銀樓，站在對面店家門前觀望銀樓，似乎觀察店員反應，弔詭的行為舉止，也讓自己身分與行蹤曝光，警方於2天後破案，找回尚未銷贓的手鐲。

中市警局第二分局育才所警員陳琪丰、莊明霖，本月10日下午許接獲轄內銀樓業者報案，指有一名身穿粉色外套、綁馬尾的女客人，在店內選購4000多元金手鍊，趁店員忙著包裝時，將一只金手鐲緊握在手心，順勢放入外套口袋後離去，店員於女客人離開後，清點店內物品，發現金飾短少，調閱店內監視器，才發現是這名客人順手牽羊，趕緊報警請求協助。

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警方擴大調閱附近店家、路口監視器後，以車追人，確認陳姓女賊身分，循線通知到案，金手鐲還來不及銷贓變現，就被警方查獲，全案依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。

警方擴大調閱監視器影像時，發現陳女行竊後，有一詭異行為，她在商圈附近閒逛，之後返回，站在對面的店家前遙望銀樓，似乎在觀察店員反應，但她對自己上述弔詭的行為舉止，並沒有說明原因，僅說自己悔不當初。

金手鐲尚未銷贓，就被警方查獲。（記者張瑞楨翻攝）

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