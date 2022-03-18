為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    婦人買4千偷4萬金飾 閒晃折返觀望銀樓...弔詭行為露餡

    陳姓婦人趁店員包裝時，將4萬元金手鐲偷走。（記者張瑞楨翻攝）

    陳姓婦人趁店員包裝時，將4萬元金手鐲偷走。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/03/18 11:08

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市44歲陳姓女子於本月10日，到中市北區一家銀樓，買4000多元的金手鍊，趁櫃台人員包裝金手鍊時，鎖定店內高價商品，「摸」走4萬元的金手鐲，怪異的是，她得逞離開之後，晃了一圈，又折返銀樓，站在對面店家門前觀望銀樓，似乎觀察店員反應，弔詭的行為舉止，也讓自己身分與行蹤曝光，警方於2天後破案，找回尚未銷贓的手鐲。

    中市警局第二分局育才所警員陳琪丰、莊明霖，本月10日下午許接獲轄內銀樓業者報案，指有一名身穿粉色外套、綁馬尾的女客人，在店內選購4000多元金手鍊，趁店員忙著包裝時，將一只金手鐲緊握在手心，順勢放入外套口袋後離去，店員於女客人離開後，清點店內物品，發現金飾短少，調閱店內監視器，才發現是這名客人順手牽羊，趕緊報警請求協助。

    警方擴大調閱附近店家、路口監視器後，以車追人，確認陳姓女賊身分，循線通知到案，金手鐲還來不及銷贓變現，就被警方查獲，全案依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。

    警方擴大調閱監視器影像時，發現陳女行竊後，有一詭異行為，她在商圈附近閒逛，之後返回，站在對面的店家前遙望銀樓，似乎在觀察店員反應，但她對自己上述弔詭的行為舉止，並沒有說明原因，僅說自己悔不當初。

    金手鐲尚未銷贓，就被警方查獲。（記者張瑞楨翻攝）

    金手鐲尚未銷贓，就被警方查獲。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鴛鴦賊挑熟識銀樓下手 摸走金飾藏嬰兒衣內逃逸銷贓
    2022/01/13 20:12

    鴛鴦賊挑熟識銀樓下手 摸走金飾藏嬰兒衣內逃逸銷贓
    巧計偷金飾 飲料罐唾液破案
    2021/11/03 05:30

    巧計偷金飾 飲料罐唾液破案

    哈孝遠奮甩12KG接任總經理
    大買家專櫃被竊150萬元金飾 靠1罐飲料、1支吸管破案
    2021/11/02 12:38

    大買家專櫃被竊150萬元金飾 靠1罐飲料、1支吸管破案
    毒鴛鴦假綁票詐欺婦人 得手嫁妝金飾外逃銷贓仍被逮
    2021/10/15 10:01

    毒鴛鴦假綁票詐欺婦人 得手嫁妝金飾外逃銷贓仍被逮

    高熱量蛋白 營養加分也能很清爽
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播