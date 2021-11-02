大買家專櫃被竊150萬元金飾 靠1罐飲料、1支吸管破案

台中地檢署今天依據詐欺與竊盜罪起訴紀男，並聲明沒收犯罪所得。（記者張瑞楨攝）

2021/11/02 12:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市紀姓男子去年8月到位於中市大里區的大買家國光店地下一樓商場，他先躲在一間店鋪的貨架旁，等夜間10時打烊後，從天花板爬到金飾專櫃，偷走高達150萬餘元的金飾，其中價值最高的黃彩鑽石1枚，市價就37萬元，不料，警方於現場發現一個打開的飲料鋁罐，從瓶口與吸管採得紀男的唾液基因，另外，紀男拿金飾到銀行銷贓，銀樓店員或老闆也指證紀男，台中地檢署今天依竊盜等罪嫌起訴紀男。

起訴書指出，有多項竊盜、詐欺前科的紀男（30歲），積欠地下錢莊不少債務，於今年5月4日假冒台灣大哥大總公司的員工，打電話給台中分公司，指總公司要調貨，要求準備8支IPHONE手機，店員沒有懷疑，當天晚間將手機交給紀男，他隨後拿到手機店，用21萬餘元銷贓。

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今年8月4日晚間，他先躲到大買家國光店B1商場一間商店的貨架隱密處，晚間10時打烊後，他再從天花板爬到一間金飾專櫃店，偷得27萬元的黃彩鑽戒、單價13萬元的藍寶石戒指、總價36萬元的兩枚珍珠戒指、價值21萬餘元的結婚金飾2組、K金項鍊、黃金墜飾與黃金手繩等金飾，市價總計高達150萬4000元。

紀男得逞後，於翌日凌晨先把贓物藏在背包，再把背包放入賣場內寄物櫃，再於當天上午大賣場開門營業時，折返賣場取回背包，搭計程車離開，再把金飾銷贓給不知情的3家銀樓，警方在現場找到1個飲料鋁罐，在瓶口與吸管上採得唾液，基因比對與紀男相符，他也只能坦承犯行，今天依詐欺與竊盜罪起訴。

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