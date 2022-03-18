白狼涉侵占自家旅行社資金判8月 北院未認定觸犯政治獻金法

「白狼」張安樂被判8月徒刑。（資料照）

2022/03/18 11:33

〔記者溫于德／台北報導〕「白狼」張安樂、張瑋父子涉嫌以華夏大地旅行社名義做為資金中轉站，收受境外資金在台從事組織犯罪，並捐給中華統一促進黨、從事地下匯兌，檢方依銀行法、政治獻金法、商業會計法、稅捐稽徵法、公司法及使公務員登載不實、偽造文書、業務侵占8項罪名起訴。台北地院審結，今判張安樂8月徒刑，得易科罰金，但合議庭並未認定張安樂觸犯政治獻金法；至於同樣有罪的張瑋，合議庭根據大法庭見解，因有他案尚在審理中，故未於本案訂應執行刑。

至於本案4名共犯，前後任黨主席李新一與張馥堂均無罪、黨工張陳淑媜判6月並得易科罰金、張瑋妻子王姝茵同樣有罪但未訂應執行刑。全案仍可上訴。

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起訴指出，統促黨於2006年成立時，尚未申設政治獻金專戶，張安樂與前任黨主席李新一、黨工張陳淑媜收受209萬餘元個人捐贈的政治獻金，涉違反政治獻金法。

北院開庭時，張安樂承認是統促黨創辦人、實質領導人，但否認全黨都聽他的，他也沒管這麼細，他從未過問財務、會計，只決定大方向、大型活動，且2013年他才返台，2006年統促黨創立後到他返台前的事，並不清楚。

另張瑋經營華夏大地旅行社公司，專接中國旅行團客，張氏父子與媳婦王姝茵被控將旅行社資產視為家族禁臠，陸續侵占1389萬餘元，2014、2015年間韜略公司匯給華夏224萬餘元港幣（約台幣900萬元），3人也私自挪用，涉業務侵占罪。

張安樂解釋，他和兒、媳住在同一屋簷下，兒子說公司要用錢，他就借錢給兒子周轉，兒子還他錢是天經地義的事。

張安樂也被控指示張瑋、王姝茵以華夏名義承租10輛小發財車，無償交由統促黨胡大剛、盧朝財使用，累積租金達447萬元，虛偽申報304萬元租金支出，逃漏稅48萬餘元，涉幫助逃漏稅，統促黨獲此租金利益卻未申報，也涉偽造文書。

張安樂表示，自己叫兒子向裕隆嚴凱泰買10台車供旅行社使用，他不知道後來是用租的，而盧朝財的車被燒掉後，自己因認同盧的理念，交代送盧1台車，不過盧並非統促黨員，所以無關政治獻金。

張瑋部分，承認旅行社的金流流向自己和父親、妻子的私人戶頭，並用來繳卡費、還車貸等私人用途，但否認侵占公司資金，且錢都是他借來的，他做生意經常借錢周轉，不過已記不清哪一筆錢是跟誰借的，但他記得確實曾向父親借錢，且他經常先代墊公司款項，再從公司領回來，「我真的代墊了很多錢」。

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