毆打台大學生 白狼兒等人被判刑再被索賠

2019-10-18 11:15

〔記者溫于德／台北報導〕台大前年9月將田徑場借給「中國新歌聲」辦演唱會，學生群聚抗議，中華統一促進黨成員前往聲援主辦單位，雙方爆發肢體衝突，期間有學生被打到雙膝跪地；共犯之一的統促黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋事後被判拘役40日，得易科罰金4萬元。民事部分，受傷的台大學生張耿維，提告請求張瑋等4名被告應連帶給付75萬餘元，台北地院稍早開庭，張耿維委任律師曾威凱強調，4名被告有犯意聯絡，應負連帶賠償責任。

上午開庭時，被告張瑋、胡大剛、王啟鑌、林紹哲均未到庭，4人委任律師辯稱，張耿維的傷勢均由胡大剛所為，至於張瑋等其餘3人雖有攻擊，但未造成張耿維的傷勢。

但張耿維的律師曾威凱認為，4名被告有犯意聯絡，所以4人應負起連帶責任，另也請庭上審酌4名被告本次行為有預謀、組織性，並非臨時起意，且媒體也大幅報導，對張耿維造成困擾等；曾威凱也說，因4人所為，張耿維提告求償醫藥費、不能工作損失、精神慰撫金等共75萬餘元。

法官庭末諭知雙方陳報學、經歷，改訂下月29日續行準備程序。

前年9月24日下午，統促黨成員在北市辛亥路台大側門人行道西側，與抗議學生張耿維、李柏璋發生衝突，統促黨成員楊紹瑞與李柏璋爭吵互毆；胡大剛則持隨身伸縮甩棍揮打張耿維，導致張耿維頭部撕裂傷、左手掌粉碎性骨折，胡大剛還恐嚇在錄影蒐的李柏璋女友。

張瑋後來率王啟鑌、林紹哲趕抵現場，衝突告一段落後，3人上車準備離開，但張瑋見張耿維等3名學生仍持手機尾隨拍攝，下車朝張耿維揮拳，並指使王、林毆打張生與追逐吳生，張瑋後又朝吳生額頭揮拳猛擊，將吳生打到雙膝跪地。

刑事審理時，被告均不認罪，張瑋辯稱學生不讓他們離開，才嚇組勸退學生，但未毆打張耿維；胡大剛則自認是自衛，楊紹瑞等人各自辯稱在勸架、保護朋友，同樣只想嚇嚇學生。

但刑事一審依據錄影證據，認定4人有罪，全案因未上訴而確定。

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