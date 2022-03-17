貼牌賓士乘客中彈疑腦死 母改變心意同意拔管、器捐遺愛

新北中和10日深夜驚傳警匪追逐，一名坐在賓士右後座的27歲鍾姓男子頭部中彈，命危昏迷；據悉，鍾男的母親已同意放棄急救，並捐贈器官，盼能惠助他人。（鍾母提供、記者闕敬倫翻攝；本報合成）

2022/03/17 19:35

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市中和區10日深夜驚傳警匪追逐，一名坐在拒查賓士車右後座的27歲鍾姓男子頭部中彈，後續命危昏迷、在院觀察。據悉，鍾男的母親昨日同意拔除維生設備、放棄急救，並捐贈鍾男的器官，盼能惠助他人，部立雙和醫院將持續與鍾母協調、溝通。

本月10日晚間11時許，29歲竹聯幫弘仁會成員林佑儒無照駕駛賓士轎車，載著3名友人前往永和區酒吧途中，在中和區遇上警方攔停，員警發現該車未開大燈及偽造車牌，林男竟加速逃逸、衝撞他車，試圖衝開擋路車輛；張姓警員為免危害擴大，朝賓士車開3槍，其中一發不慎擊中右後座鍾姓乘客的後腦，彈頭卡在頭顱，經送醫救治迄今，尚未脫離險境。

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鍾男頭部中彈後，子彈重創大腦組織，造成他陷入重度昏迷，經院方診斷呈現腦死狀態。

鍾母聞訊自台南市北上新北市，11日在部立雙和醫院接受媒體採訪，她指稱，警方朝後擋風玻璃射擊，應屬執法過當，兒子腦部被子彈貫穿，救活也可能變成植物人，兒子是一個又高又帥又可愛的暖男，只是下班想跟朋友去喝酒，沒想到卻因此出事。

據了解，鍾母事發後原要求院方進行清創手術，取出卡在兒子頭顱內的彈頭，但16日突改變心意，決定拔除呼吸器、放棄急救，並同意器官捐贈，盼鍾男能不再受苦、遺愛人間，院方將持續與鍾母討論後續事宜。

新北中和10日深夜驚傳警匪追逐，一名坐在賓士右後座的27歲鍾姓男子頭部中彈，命危昏迷；據悉，鍾男的母親已同意放棄急救，並捐贈器官，盼能惠助他人。（鍾母提供）（記者闕敬倫攝）

據了解，鍾母原要求進行清創手術，16日突改變心意，決定拔除呼吸器、放棄急救，並同意器官捐贈，盼鍾男能夠不再受苦、遺愛人間。（記者闕敬倫攝）

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