為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    貼牌賓士乘客中彈疑腦死 母改變心意同意拔管、器捐遺愛

    新北中和10日深夜驚傳警匪追逐，一名坐在賓士右後座的27歲鍾姓男子頭部中彈，命危昏迷；據悉，鍾男的母親已同意放棄急救，並捐贈器官，盼能惠助他人。（鍾母提供、記者闕敬倫翻攝；本報合成）

    新北中和10日深夜驚傳警匪追逐，一名坐在賓士右後座的27歲鍾姓男子頭部中彈，命危昏迷；據悉，鍾男的母親已同意放棄急救，並捐贈器官，盼能惠助他人。（鍾母提供、記者闕敬倫翻攝；本報合成）

    2022/03/17 19:35

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市中和區10日深夜驚傳警匪追逐，一名坐在拒查賓士車右後座的27歲鍾姓男子頭部中彈，後續命危昏迷、在院觀察。據悉，鍾男的母親昨日同意拔除維生設備、放棄急救，並捐贈鍾男的器官，盼能惠助他人，部立雙和醫院將持續與鍾母協調、溝通。

    本月10日晚間11時許，29歲竹聯幫弘仁會成員林佑儒無照駕駛賓士轎車，載著3名友人前往永和區酒吧途中，在中和區遇上警方攔停，員警發現該車未開大燈及偽造車牌，林男竟加速逃逸、衝撞他車，試圖衝開擋路車輛；張姓警員為免危害擴大，朝賓士車開3槍，其中一發不慎擊中右後座鍾姓乘客的後腦，彈頭卡在頭顱，經送醫救治迄今，尚未脫離險境。

    鍾男頭部中彈後，子彈重創大腦組織，造成他陷入重度昏迷，經院方診斷呈現腦死狀態。

    鍾母聞訊自台南市北上新北市，11日在部立雙和醫院接受媒體採訪，她指稱，警方朝後擋風玻璃射擊，應屬執法過當，兒子腦部被子彈貫穿，救活也可能變成植物人，兒子是一個又高又帥又可愛的暖男，只是下班想跟朋友去喝酒，沒想到卻因此出事。

    據了解，鍾母事發後原要求院方進行清創手術，取出卡在兒子頭顱內的彈頭，但16日突改變心意，決定拔除呼吸器、放棄急救，並同意器官捐贈，盼鍾男能不再受苦、遺愛人間，院方將持續與鍾母討論後續事宜。

    新北中和10日深夜驚傳警匪追逐，一名坐在賓士右後座的27歲鍾姓男子頭部中彈，命危昏迷；據悉，鍾男的母親已同意放棄急救，並捐贈器官，盼能惠助他人。（鍾母提供）（記者闕敬倫攝）

    新北中和10日深夜驚傳警匪追逐，一名坐在賓士右後座的27歲鍾姓男子頭部中彈，命危昏迷；據悉，鍾男的母親已同意放棄急救，並捐贈器官，盼能惠助他人。（鍾母提供）（記者闕敬倫攝）

    據了解，鍾母原要求進行清創手術，16日突改變心意，決定拔除呼吸器、放棄急救，並同意器官捐贈，盼鍾男能夠不再受苦、遺愛人間。（記者闕敬倫攝）

    據了解，鍾母原要求進行清創手術，16日突改變心意，決定拔除呼吸器、放棄急救，並同意器官捐贈，盼鍾男能夠不再受苦、遺愛人間。（記者闕敬倫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賓士在德擬建電池回收廠 年產5萬個電池模組
    2022/03/12 15:15

    賓士在德擬建電池回收廠 年產5萬個電池模組
    慘！賓士620億資產恐被俄充公
    2022/03/12 14:26

    慘！賓士620億資產恐被俄充公

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    貼牌賓士拒檢逃逸乘客中彈 母淚訴：兒高又帥沒前科是暖男
    2022/03/12 06:21

    貼牌賓士拒檢逃逸乘客中彈 母淚訴：兒高又帥沒前科是暖男
    賓士全新純電電動車 EQS帥氣跑格登台
    2022/03/03 05:30

    賓士全新純電電動車 EQS帥氣跑格登台

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    「霸王級賓士」要價4千萬！網友見照熱議 車主身分曝光了
    2022/02/24 10:36

    「霸王級賓士」要價4千萬！網友見照熱議 車主身分曝光了
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播