貼牌賓士拒查飛車逃乘客中彈 母淚訴：兒高又帥沒前科是暖男

新北市中和區昨晚警匪追逐，27歲鍾姓男子頭部中彈送醫命危昏迷，鍾男的母親今泣訴指控，警方朝後擋風玻璃射擊，屬執法過當。（記者闕敬倫攝）

2022/03/11 21:42

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市中和區昨深夜11時許發生當街警匪追逐，其中有一名坐在汽車右後座的27歲鍾姓男子頭部中彈送醫，目前命危昏迷、在院觀察。鍾男的母親今日下午在醫院外泣訴指控，警方朝後擋風玻璃射擊，應屬執法過當，兒子腦部被子彈貫穿，救活也可能變成植物人。對此，新北市政府警察局表示，員警用槍符合規定，將協助處理後續。

鍾母今天下午在部立雙和醫院接受採訪，她激動表示，院方說兒子的情況不樂觀，存活機率很低，叫她要有心理準備，兒子的腦部是被子彈貫穿，子彈卡在腦中無法進行更多治療，如果強硬開刀可能會像爆漿一樣，即使存活也可能變成植物人。

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鍾母指稱，令她非常生氣的是警察執法不當，公開宣稱是對輪胎射擊，實際上是對後擋風玻璃連開3槍，導致兒子腦部被貫穿，所長還說是員警誤射。

鍾母說，媒體報導指兒子有多項前科，已對兒子造成二次傷害，「他已經癱在那邊了，他真的是一個很可愛、很帥的兒子，是一個暖男，他只是下班想跟朋友去喝喝酒，這樣就出事了！」

針對媒體追問去年11月通報鍾男失蹤一事，鍾母稱兒子當時被詐騙集團騙很多錢，對方還打電話恐嚇，她也接到很多次電話，所以兒子就躲起來了，她也只好向警方通報為失蹤人口。

坐在中彈鍾男身旁的洪男受訪指稱，警方未設臨檢站攔查，僅有警車鳴笛開警報，要求他們靠右停，但他不清楚駕駛林男當下是什麼心理狀態，員警可能因此認定肇逃，林男沒有像媒體所稱差點衝撞或撞到民眾，中和警察從頭到尾都在車後方，全程有畫面佐證，他們驅車逃離現場途中，有禮讓前車，也有鳴按喇叭示警，這些都是他在左後座親眼所見。

洪男續稱，警方稱他們有多項前科，但他們車上沒有任何違禁品，僅無照駕駛外加網購偽造車牌，當下拒絕警方盤查、驅車逃離而已，他認為林男若真心想逃，也不會見鍾男中彈受傷後，主動停在路上，還通知警方協助鍾男送醫。

新北市警局表示，員警當下為阻止拒檢汽車持續逃逸，波及無辜路人，開槍喝止避免危害持續發生，警方依據警械使用條例第4條使用警械，於法有據。

新北市警局說，警方執法過程造成民眾受傷，警局深表遺憾，會協助家屬處理後續、全程陪同，也將主動移請檢察官偵辦，全力釐清案件責任歸屬。

坐拒檢貼牌賓士車後座的29歲洪男今下午受訪，秀出鍾男頭部中彈後噴濺的血漬。（記者闕敬倫攝）

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