3歲女童不願從父姓哭訴遭「那個人」玩弄 揪出獸父8罪起訴

台北地檢署今依8個強制猥褻罪起訴這名獸父。（資料照）

2022/03/17 18:16

〔記者錢利忠／台北報導〕北部年僅3歲的單親女童每次被母親帶去看父親時，盡顯對父親的厭惡，她不願叫「爸爸」，反而以「那個人」稱呼父親，直到女童4歲後，終於透露為何討厭父親，原來父親會偷捏她的胸部，她還畫出按摩棒外觀，指父親拿該物戳她下體，母親聽聞後驚覺女兒的描述竟與前夫的性癖好雷同，氣得提告；台北地檢署今依8個強制猥褻罪起訴這名獸父。

檢方調查，受害女童的雙親離婚後，由母親負責撫養她，擔任工程師的父親每隔1至2星期，會固定與女兒在北市大安區的住處相聚，不過，自2019年4月至5月開始，女童逐漸顯露對父親的厭惡，每次被母親帶去找父親後，返家時她都會要求母親幫她洗澡，還不斷問母親：「都是那個人的味道，我是不是很臭？」

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女童4歲之後，前年1月，母親帶女兒去見父親的途中，女童突然放聲大哭，直到同年6月，女童終於向母親吐露心事，指每次與父親會面時，父親都會拿方形的物品碰她的身體，包括眼睛、嘴巴及下體，並指父親還會捏她的胸部部位；女童的童言童語頓時讓母親嚇出一身冷汗，母親這才想起前夫的性癖好，恰巧與女兒描述的情節相似。

檢方調查，女童受父親侵害後已失去安全感，她不僅在幼兒園時，強烈向老師表達，要跟隨母親的姓氏，絕對不與父親同姓，且她平時坐下時，都會採取將雙腳抱在胸前的防護式蹲坐姿勢，女童解釋「腳如果放下去會被拉走...」。

母親後來帶女兒至林口長庚醫院就醫，醫師對女童進行心理衡鑑等測驗，女童在專家輔導之下，明確地畫出父親用來猥褻她的方形按摩器外觀，院方隨即通報桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心。這名獸父被法辦後，全盤否認女兒的指控。

檢方勘查醫院對女童的鑑測報告後，認為女童能清楚畫出按摩器的外觀，且她的指述又剛好與其母對前夫性癖好的記憶，因此採信女童的說詞。

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