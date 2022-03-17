超商偷2瓶高粱被抓包 店員奮勇抓賊右手濺血

解姓男子在超商竊取高粱酒，後來與店員發生扭打，警方趕抵現場當場拘捕到案。（記者李容萍翻攝）

2022/03/17 18:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市解姓男子今（17）日中午在中壢區成章一街某超商購物，私下將貨架上2瓶高粱酒放入大背包，行竊過程被楊姓店員發現，解男慌亂中將高粱酒放置貨架上奪門而逃，楊姓店員沿路追喊「搶劫」引起路人圍觀，中壢警分局內壢派出所獲報火速前往圍捕時，楊姓店員右手遭割破濺血，解男被逮否認有搶劫、竊盜，警方出示超商監視畫面才讓他啞口無言，全案訊後依竊盜、準強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，52歲的解姓男子今日中午進入中壢區成章一街某超商內購物，將貨架上2瓶高粱酒後悄悄放入隨身大背包內，楊姓店員發現後往貨架盯著看，解男自認賊跡敗露，主動將竊得高粱酒放回貨架上並朝門外走去，但楊姓店員追出店外並高喊「搶劫」，引起路人圍觀；楊姓店員一路狂追至成功路上，與解男發生扭打，右手遭解男割破血流不止。

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轄區內壢派出所員警迅速到場，合力將解男拘捕到案。解男矢口否認行竊事宜，但楊姓店員堅稱親眼看到解男拿了高粱酒放入背包內，警方回到超商調閱超商監視畫面，讓解男當場啞口無言，解男又辯稱，高粱酒已放回貨架上，但仍涉嫌竊盜罪嫌，警方訊後依竊盜、準強盜罪嫌將解男移送桃園地檢署偵訊。

桃園市解姓男子在中壢區成章一街某超商竊取貨架上2瓶高粱酒等證物。（記者李容萍翻攝）

解姓男子在超商竊取高粱酒，放入隨身的大背包。（記者李容萍翻攝）

楊姓店員奮勇抓賊，與對方發生扭打，右手濺血。（記者李容萍翻攝）

楊姓店員奮勇抓賊，與對方發生扭打，右手濺血。（記者李容萍翻攝）

解姓男子在超商竊取高粱酒，後來與店員發生扭打，警方趕抵現場當場拘捕到案。（記者李容萍翻攝）

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