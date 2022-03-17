為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    超商偷2瓶高粱被抓包 店員奮勇抓賊右手濺血

    解姓男子在超商竊取高粱酒，後來與店員發生扭打，警方趕抵現場當場拘捕到案。（記者李容萍翻攝）

    解姓男子在超商竊取高粱酒，後來與店員發生扭打，警方趕抵現場當場拘捕到案。（記者李容萍翻攝）

    2022/03/17 18:48

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市解姓男子今（17）日中午在中壢區成章一街某超商購物，私下將貨架上2瓶高粱酒放入大背包，行竊過程被楊姓店員發現，解男慌亂中將高粱酒放置貨架上奪門而逃，楊姓店員沿路追喊「搶劫」引起路人圍觀，中壢警分局內壢派出所獲報火速前往圍捕時，楊姓店員右手遭割破濺血，解男被逮否認有搶劫、竊盜，警方出示超商監視畫面才讓他啞口無言，全案訊後依竊盜、準強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    警方指出，52歲的解姓男子今日中午進入中壢區成章一街某超商內購物，將貨架上2瓶高粱酒後悄悄放入隨身大背包內，楊姓店員發現後往貨架盯著看，解男自認賊跡敗露，主動將竊得高粱酒放回貨架上並朝門外走去，但楊姓店員追出店外並高喊「搶劫」，引起路人圍觀；楊姓店員一路狂追至成功路上，與解男發生扭打，右手遭解男割破血流不止。

    轄區內壢派出所員警迅速到場，合力將解男拘捕到案。解男矢口否認行竊事宜，但楊姓店員堅稱親眼看到解男拿了高粱酒放入背包內，警方回到超商調閱超商監視畫面，讓解男當場啞口無言，解男又辯稱，高粱酒已放回貨架上，但仍涉嫌竊盜罪嫌，警方訊後依竊盜、準強盜罪嫌將解男移送桃園地檢署偵訊。

    桃園市解姓男子在中壢區成章一街某超商竊取貨架上2瓶高粱酒等證物。（記者李容萍翻攝）

    桃園市解姓男子在中壢區成章一街某超商竊取貨架上2瓶高粱酒等證物。（記者李容萍翻攝）

    解姓男子在超商竊取高粱酒，放入隨身的大背包。（記者李容萍翻攝）

    解姓男子在超商竊取高粱酒，放入隨身的大背包。（記者李容萍翻攝）

    楊姓店員奮勇抓賊，與對方發生扭打，右手濺血。（記者李容萍翻攝）

    楊姓店員奮勇抓賊，與對方發生扭打，右手濺血。（記者李容萍翻攝）

    楊姓店員奮勇抓賊，與對方發生扭打，右手濺血。（記者李容萍翻攝）

    楊姓店員奮勇抓賊，與對方發生扭打，右手濺血。（記者李容萍翻攝）

    解姓男子在超商竊取高粱酒，後來與店員發生扭打，警方趕抵現場當場拘捕到案。（記者李容萍翻攝）

    解姓男子在超商竊取高粱酒，後來與店員發生扭打，警方趕抵現場當場拘捕到案。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    比丘尼吃霸王餐又偷酒 乖張行徑警方也不解
    2016/10/28 12:09

    比丘尼吃霸王餐又偷酒 乖張行徑警方也不解
    緬甸華僑超商偷酒澆愁 1分鐘被逮愁更愁
    2016/10/06 18:00

    緬甸華僑超商偷酒澆愁 1分鐘被逮愁更愁

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    賊闖超商偷酒 幾乎都偷麥卡倫
    2016/01/11 13:32

    賊闖超商偷酒 幾乎都偷麥卡倫

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播