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    假交友真詐騙！男性受害比例逾9成 8年級生最多

    手機交友軟體盛行，不少美女主動打招呼聯繫，讓男性民眾以為走桃花運，卻掉入消費詐騙陷阱。（資料照，民眾提供）

    手機交友軟體盛行，不少美女主動打招呼聯繫，讓男性民眾以為走桃花運，卻掉入消費詐騙陷阱。（資料照，民眾提供）

    2022/03/17 13:45

    〔記者羅綺／台北報導〕以為走桃花運卻是詐騙！行政院消費者保護處統計，去年全國有近500件交友服務消費申訴案，男性受害人高達9成1，年齡則以8年級生最多，佔5成。消保處表示，消費爭議的年齡層分布廣泛，不限於年輕人，熟男熟女也可能步入陷阱，提醒民眾留心警覺。

    近年來，坊間交友服務的消費爭議頻傳，也衍生不少消費詐騙事件。據消保處統計，去年全國各直轄市、縣（市）政府受理「交友服務」含實體店面及網路的消費申訴案件，將近500件。

    申訴案件中，男性占比高達91％，女性則為6％；年齡層則以8年級生（23至32歲）占50％最高，其次為7年級生（33至42歲）占38％，而6年級生（43至52歲）也有9％，可見發生消費爭議的年齡層分布廣泛，不限於年輕人，熟男熟女也可能步入陷阱。

    消保處表示，「交友服務」是指業者提供服務媒合雙方認識、交往，進而收取對價的行為。根據分析，坊間常見的交友服務爭議態樣如假交友真行銷，透過交友APP或交友網站平台認識網友，卻被推銷美容商品及課程；或在不知情下被誤導，簽訂「分期無擔保借貸契約」，交友卻負擔大筆債款。

    另還有，資訊不透明，排約要另繳費用，參加聯誼活動要另繳費用，被勸說升等VIP更要繳大筆費用；或是因故要解約，卻被索取建檔費、影音課程費等不合理且高額的違約金，多高達新台幣數萬元或十多萬元。

    消保處表示，將促請「交友服務」的中央目的事業主管機關內政部儘速研訂相關管理規範，及研擬交友服務定型化契約應記載及不得記載事項，建立健全安心的交友管道，避免消費者因結交朋友而受騙或成為冤大頭。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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