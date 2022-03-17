失智母面前對看護吮咬乳頭成傷 男子判6個月

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2022/03/17 09:55

〔記者黃明堂／台東報導〕台東江姓男子僱用外籍女子當看護照顧失智母親，竟在母親房內，對看護吮咬乳頭性侵，還將她乳頭傷痕賴給失智母拉扯造成，他的唾液則是她自己沾。台東地院依權勢猥褻罪，對他處有期徒刑6月，可易科罰金。

判決書指出，江男自民國109年2月起僱用女看護照顧母親，4月某日在她照顧江母的房間內親吻她並吸吮她的乳頭而為猥褻行為，2天後難以隱忍而向鄰居揭露，並且報警，由檢察官偵查起訴，另外，被控性器插入的性侵部分獲不起訴處分。

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受害看護於偵訊證稱，當天房間内有失智的阿嬷、江男及她，因江妻當天喝很多酒有吐，在隔壁房間休息，江男叫她鎖門，當時阿嬤沒有熟睡。江男就開始摸她，當天穿連身的裙，他將裙子掀起來，把内衣往上翻吸奶頭，她有反抗，但是沒有辦法將他推開。

她說，江男拉她的手放入他的内褲内摸他的生殖器，後來又脫掉她的内褲親下體，她都被抱緊緊的，没有辦法推開他，後來被插入。

她說，後來江妻敲門，她没有穿内褲只是將裙子放下來，就去開門，阿嬤也跟著起來。自己因為怕失去工作，而且欠江男的錢，所以當下沒告訴江妻發生何事。

江男坦承與母親、看護同在房內，但矢口否認有何利用權勢猥褻犯行，並指看護乳頭的傷應該是在案發前4、5天，她跟母親2人發生拉扯時衣櫥掉下來，乳頭被砸到而造成的傷。至於她胸罩內為什麼會有他的DNA反應，是看護用他筷子、碗筷、吐痰或吃檳榔的口水故意沾染上去，作為吸她乳頭的證據。另外，看護告江男性侵害，有插入她的生殖器，但經過鑑定看護的生殖器內並沒有他的DNA反應，由此可見她所述並不實在。

不過，法官綜合相關事證，並詢問證人了解看護在案後確有哭泣驚嚇的受害情緒反應，審酌江男是看護雇主，明知她離鄉背井、前來異地從事看護工作，竟利用身為雇主此權勢及監督機會地位，猥褻得逞，對於受害人身心受創不容小覷。

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