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    口袋藏毒咖啡包誆警保健食品 警從機車後照鏡一看…破案了

    陳姓男子口袋藏毒咖啡包誆警保健食品，警機車後照鏡照出他的「心虛」破案。（民眾提供）

    陳姓男子口袋藏毒咖啡包誆警保健食品，警機車後照鏡照出他的「心虛」破案。（民眾提供）

    2022/03/17 08:02

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄25歲陳姓男子深夜騎機車與迎面而來的員警眼神短暫交會後，突然加速離去，過程中還頻頻回頭，心虛模樣吸引警方懷疑，員警尾隨攔停，為取信員警，他還大方打開置物箱讓員警查看，最後心虛地交出2包「保健食品」，經測試為安非他命陽性反應，今依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

    鼓山分局今指出，中洲所長洪任宏、警員鄭慶民於昨凌晨巡邏經旗津二路時，發現對向騎機車的陳男與警擦身而過，卻頻頻回頭查看警方動向，員警從後照鏡瞄見他的「心虛」，迴轉尾隨陳男機車伺機攔停。

    攔查過程中，陳男大方打開沒有違禁品的置物箱，主動提供警方查看，當員警提到口袋裡有什麼東西時？男子心虛以為被警識破，便自行取出毒品咖啡包後，先向員警誆稱是保健食品企圖蒙騙，但仍遭警方識破，坦承是毒品咖啡包，警方以毒品測試包檢驗，呈現二級毒品甲基安非它命陽性反應，當場宣讀其權利後上銬逮捕。

    據了解，陳男從事餐飲業，近期疫情趨緩顧客紛紛回流，在廚房工作壓力大，想要藉毒品咖啡包來放鬆、減輕壓力，由於陳男持有毒品已明顯觸法，依法偵辦並向上溯源；警方呼籲，毒品是犯罪的源頭，影響社會各層面甚鉅，警方將持續掃蕩各級毒品，以保障治安平穩。

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