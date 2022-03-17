男知己2度性侵還硬稱「妳濕了」就不算性騷 法官當面痛斥

相識10餘載「異性知己」反目，女方指控「男知己」兩度性侵。（情境照）

2022/03/17 07:21

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市1對相識10餘載「異性知己」反目，女方指控「男知己」兩度性侵，還大言不慚回訊「妳濕了，應該不會被認為是性騷」，女方最後告上法院求償240萬元，承審法官直斥被告：「非自願性生理反應」不該歧視，判被告二度侵害性自主權，賠償50萬元。

判決指出，A女與被告B男相識十餘載，A女的男友還是B男的同學，彼此視為「麻吉知己」，A女屢次被男友劈腿背叛，B男則以友人身分開導關心A女，兩人雖曾暗中短暫交往1個月，最後仍回歸「純友宜」的關係。

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2018年10月25日晚間，A女指控B男在其與男友同居的住處，忽略她連說不要及反抗之意，性侵得逞，為此她一度割腕自殺被阻獲救，隔年1月17日，B男邀約A女至被告家中商談，盼能釐清雙方長久之糾葛，B再度企圖對A女性侵，在A女不斷反抗下才收手。

A女事後傳訊息質問B男此事，竟回覆「欺負妳」、「對不起，以後不會對妳做了」、「就這件事來看，是性騷擾。另外，就妳濕了，應該不會被認為是性騷擾」。

A女告上法庭，指控B男二度侵害其性自主權，求償240萬元，B男完全否認犯行，辨兩人和平分手後仍藕斷絲連，只要原告開口說不，就未再有進一步強迫親密行為。

橋頭地院承審法官，逐一檢視雙方的多年來互傳的對話訊息記錄發現，被告面臨原告性侵控時，未有辯駁並隨即道歉，有悖常情。法官還特別點出被告「妳濕了，應該不會被認為是性騷擾」的說法駁斥，對受侵害婦女之「非自願性生理反應」，不應予以歧視，被告主張顯均不足採，判被告敗訴，全案可上訴。

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