福瑞公園少年傷眼案市府敗訴 盧秀燕：若家屬同意判決 市府撤上訴

市長盧秀燕表示，若家屬同意一審法官判決，雙方願意談，市府會撤回上訴。（記者蘇金鳳攝）

2022/03/16 14:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2016年3月底發生在台中市西屯區福瑞公園發生1名當時13歲的黃姓少年遭到鐵條傷眼案，法官以市府對公園管理有疏失判賠316萬多元，但市府還要上訴，市議員黃健豪及楊正中認為法院都判市府一審敗訴，市府不要再起訴；對此，市長盧秀燕表示，若家屬同意一審法官判決，雙方願意談，市府會撤回上訴。

台中市西屯區福瑞公園發生一名當時13歲的黃姓少年遭到鐵條傷眼案，少年右眼幾近全盲，因市府提出賠償意外險不到20萬元，家長訴請國賠，歷經近6年時間，法官以市府對公園管理有疏失判賠316萬多元，但市府將要提出上訴。

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市議員黃健豪及楊正中今天在市議會表示，此案歷經6年，既然市府一審敗訴，市府就不應該再提出上訴，讓家屬身心俱疲。

市長盧秀燕表示，此案是在2016年發生，事情發生後雙方進行協商，但是破裂，2018年開始訴訟，打了很久，打了4、5年，最近判決下來，法院認證台中市有錯，而按照公務機關市府的機制，公務人員要必須上訴2到3審。

盧秀燕指出，事件雖不是發生她任內，但法官認證，既然市府有錯，她開會探討，雖是個案，但法院認證台中市有錯，且判決金額非常明確，她也得知事件發生後，家長耗盡心力，願意接受法官判決，如果家長願意接受法官判決，台中市政府應該要接受。

盧秀燕表示，但因為此案雙方要合議，建議相關單位要撤回，法官經過長的審理，而且金額有具體，如果對方願意談，市府要上訴值得思考。

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