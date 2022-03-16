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    妻、前妻、媽、岳母4人頭戶 國3服務區清潔主任詐領逾250萬

    國道3號西湖服務區。（取自國道高速公路局網站）

    國道3號西湖服務區。（取自國道高速公路局網站）

    2022/03/16 10:26

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕薪水小偷！國道西湖服務區的外包清潔公司主任劉姓男子，利用職權，冒用妻子、母親、岳母及前妻4人名義，「進用」4人為服務區清潔人員，並製作不實班表及上下班紀錄，詐領公司逾250萬元薪水；其中前妻名義的部分，還是用來支付離婚時承諾前妻的小孩扶養費。苗栗地方法院依偽造私文書罪，判處劉男應執行有期徒刑1年10個月。

    判決書指出，劉男為私人清潔公司派駐於國道西湖服務區的清潔主任，負責調派該公司員工在西湖服務區的工作人力，並製作員工每月排班班表，公司也授予劉男人員召聘應徵之權。

    劉男卻意圖為自己不法所有，冒用妻子、母親、岳母及前妻4人名義，虛偽填寫公司員工基本資料表、切結書，將妻子等4人列入公司員工名單內，並製作不實班表，將4人排入班表；他再替4人打卡，或以其臉部代為掃描，製作妻子等4人不實的上、下班電磁紀錄。

    劉男的行徑，讓公司誤認4人都有到班工作，因而將4人的薪資匯至劉男提供給公司的4人帳戶；劉男於2016年4月至2020年3月間，共詐領了250萬7784元。劉男因被檢舉而東窗事發，公司報警處理，將他移送法辦。

    劉男坦承偽造妻子等4人的員工基本資料表、不實班表、不實打卡紀錄，不實員工考勤紀錄表等，但否認有詐欺取財。他辯稱，公司都知道4人沒有上班，是因為他的薪水低，且服務區單位多、要作公關，又有員工福利、員工工作損壞賠償等開支，公司要他找人頭，而人頭的薪水則作為他的薪水補貼、公關費等。

    法官依據公司負責人及服務區其他清潔員工等證詞，認為劉男所辯，為推卸之詞，不予採信，認劉男以一行為觸犯行使偽造私文書、業務上登載不實文書、行使偽造準私文書、詐欺取財等4罪，為想像競合犯，依法從一重的行使偽造私文書罪處斷。

    且法官認為，劉男4次犯行犯意各別，行為互殊，應分論併罰。各處7個月、1年、10個月、7個月徒刑，應執行1年10個月。全案可上訴。

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