台中捷運保全拔磁扣偽造巡邏紀錄 解雇依偽造文書罪起訴

台中捷運保全偽造文書被解雇與起訴，圖為中捷元宵燈會列車，與本案無關。（中捷提供）

2022/03/01 12:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕負責台中市捷運綠線九張犁站保全的戴姓男子，前年8月間，投機取巧沒依照規定巡邏，值夜班的他，應該巡邏3次，卻於當天第一次巡邏時，先將應該巡邏10個據點的磁扣（感應扣）拔下，等第二次巡邏時間到了，他將磁扣一個個感應，再等上午交班之前，也就是第三次巡邏時，把磁扣貼回，卻被發現並解雇，台中地檢署今天依偽造文書罪起訴。

起訴書指出，戴男是捷順保全公司聘用的保全，負責中運九張犁站夜間保全，他必須巡邏10個點，並於抵達據點時感應磁扣，從零時至上午6時，至少應巡邏三次，不料，他卻投機取巧，零時第一次巡邏時，將10個點的磁扣取取下，凌晨3時的巡邏，他並沒有實際巡邏，而是將磁扣逐一感應，到了清晨6時下班之前，最後一次（第三次）巡邏時，再把磁扣貼回。

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不料，戴男上述行徑，卻於前年8月底被中捷的助理工程師發現，調閱監視器查獲上述行徑，這些磁扣都是用雙面泡棉黏貼，可重複撕下與貼上，其他保全也抱怨，該站據點感應扣容易脫落，其他站並無此現象，保全公司解聘並對戴男提告。

檢方認為，保全公司雖發現戴男前年4至9月，亦有據點與據點之間感應時間的間隔時間太短，或順序不對，或重複感應等，懷疑戴男用同樣手法偽造巡邏記錄，但檢方認為並無監視器等其他證據，僅認定前年8月11與12日，戴男確實偽造巡邏記錄，依業務登載不實罪名起訴。

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