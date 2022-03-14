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    捷運「攝狼」3天內兩度偷拍 都因動作太大被發現

    陳男在捷運台北車站偷拍被發現。（記者王冠仁翻攝）

    陳男在捷運台北車站偷拍被發現。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/14 12:52

    〔記者王冠仁／台北報導〕32歲陳姓男子在捷運台北車站拿手機偷拍女乘客裙底風光，但動作明顯、失風被發現，他飛奔逃跑；警方透過監視器畫面認出他，數日後到他住處外埋伏逮人。想不到，陳到案隔天，同仁閒聊之際發現他也涉嫌在大湖站偷拍，且犯案時衣著與到案時相同，員警這才發現他到案前還跑出去偷拍，再次將他依妨害秘密罪嫌送辦。

    警方調查，陳姓男子在本月2日於捷運台北車站搭乘電扶梯時，站在一名女乘客後方，趁機拿手機偷拍女乘客裙底，但他因為動作太大被其他乘客發現，女乘客氣得質問他，他嚇得飛奔逃跑。

    女乘客隨即向捷運警察隊報案，員警透過監視器畫面，一眼認出他就是常在捷運系統內偷拍的陳姓慣犯；警方循線到陳住處附近訪查、埋伏，本月5日下午趁他從台北市北投區住處出門時上前攔查逮人，將他帶回警局製作筆錄並依妨害秘密罪嫌送辦。

    不過，承辦此案的刑警隔天與同事聊到此案，有同事發現5日早上捷運大湖公園站也發生一起偷拍案，犯嫌手法與陳如出一轍，同事調閱大湖公園站當天監視器畫面，發現犯嫌就是陳，他不僅手法一樣、被發現後也倉皇逃跑，更扯的是陳偷拍時穿著的衣物，與他被帶回警局製作筆錄時穿著的衣物一樣。

    警方這才發現，陳在本月5日第一次到案前，就跑到大湖公園站偷拍，他逃跑後返家、準備再出門時，才被偵辦捷運台北車站偷拍案的同仁攔查逮人。警方隨即再次通知他到案說明，他又因在大湖公園站偷拍而再吃上一條妨害秘密罪官司。

    據了解，陳目前無業，近來多次在捷運系統內偷拍，警方已將他列為累犯建檔並加強辨識。

    陳男數日後又在大湖公園站偷拍，再次被發現。（記者王冠仁翻攝）

    陳男數日後又在大湖公園站偷拍，再次被發現。（記者王冠仁翻攝）

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