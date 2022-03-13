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    首頁　>　社會

    酒駕累犯茫到自撞護欄火燒車 幸被路人救出保命

    有兩次酒駕被判刑前科的蕭姓駕駛，13日清晨5點多再度酒駕，自撞埔里仁愛路圓環護欄，車子起火燃燒。（埔里警方提供）

    有兩次酒駕被判刑前科的蕭姓駕駛，13日清晨5點多再度酒駕，自撞埔里仁愛路圓環護欄，車子起火燃燒。（埔里警方提供）

    2022/03/13 14:15

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投埔里鎮今天清晨近5點半，有部自小客車自撞圓環護欄後起火燃燒，熊熊烈火將車子燒到只剩焦黑骨架，而28歲蕭姓駕駛被路過民眾發現，及時拖出車外保住一命，而蕭男是到埔里訪友喝酒到快天亮開車返回民宿途中自撞，酒測值高達0.64毫克，而他在2015年、2019年都曾有酒駕被判刑的前科，三度酒駕不僅會被判刑、罰款，還會被公布姓名，最可怕的是差點失去寶貴性命。

    該名蕭姓男子是外地人，週六投宿在埔里鎮的一家民宿，晚上到埔里友人家聚會喝酒，喝到今天凌晨5點多，自行開車要返回民宿睡覺，清晨5時22分許，行經埔里鎮仁愛路圓環，喝到茫的他把車子開去撞圓環護欄，瞬間該車起火燃燒，蕭姓駕駛受困在車中，正當危急之際，有熱心的路人看到，在千鈞一髮間將駕駛拖出車外，讓他未被火吞噬，保住性命，蕭姓駕駛經送醫救治，僅右腳骨折，算是不幸中的大幸。而他經呼氣檢測，酒測值高達0.64毫克。

    埔里警方表示，蕭姓駕駛是酒駕累犯，曾在2015年、2019年因酒駕被判刑，這次第三度酒駕肇事，依據目前刑法規定，屬10年內再犯，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬以下罰金。

    另在行政罰部分，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，10年內駕駛汽車第2次酒後肇事累犯處最高額12萬以下罰緩，第3次以上者按前次違反罰鍰金額，每次加罰新臺幣9萬元，次數無上限。並均應當場移置保管該車輛、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，真的是後果嚴重。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    消防隊員趕至滅火，火燒車熊熊大火十分嚇人。（埔里警方提供）

    消防隊員趕至滅火，火燒車熊熊大火十分嚇人。（埔里警方提供）

    蕭姓駕駛自撞圓環護欄，發生火燒車，車子燒到剩焦黑骨架。（埔里警方提供）

    蕭姓駕駛自撞圓環護欄，發生火燒車，車子燒到剩焦黑骨架。（埔里警方提供）

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