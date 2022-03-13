當著短裙妹男友面偷拍她裙底 大膽「攝狼」北捷被逮

施女與男友向警方求援。（記者王冠仁翻攝）

2022/03/13 13:55

〔記者王冠仁／台北報導〕施姓女子跟男友一起搭乘捷運外出，他們坐在車廂內時，施女的男友發現，車廂內有另名男子神情緊張、怪異，手上拿著手機還不時盯著女友；他擔心女友被偷拍，上前質問，果然在對方手機內發現女友的裙底風光影片。警方到場後，逮捕43歲陳姓男子，將他依妨害秘密罪嫌送辦。

警方調查，施姓女子日前跟男友一起搭捷運，他們由台北車站上車要前往北投站；不過，當列車快抵達北投站時，施女男友發現車廂內有名男子行徑怪異，他懷疑對方是偷拍攝狼，上前質問，果然在對方手機內發現女友的裙底風光影像，氣得當場報警。

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捷運警察隊第一分隊警員盧炘楷、張琪翊獲報前往，當場逮捕涉嫌偷拍的陳男，將他移交北投分局依妨害秘密罪接續偵辦。

根據統計，捷警隊近2年受理妨害秘密案件73件，發生場所以電扶梯37件占50.7％最多，大廳層10件占13.7％次之，站體進出口9件占12.3％再次之，常見犯罪手法以利用電扶梯上下乘時角度落差、車廂內趁被害者坐在椅子上及上廁所門縫空隙，趁被害人一時不察偷拍裙底、胸部或如廁影像。

捷警隊分析熱點時段、地點，規劃16個重點站體守望及車廂巡邏勤務、加強累犯建檔及辨識，也結合捷運公司保全、站務人員、轄區分局及綿密監視系統，建構完善治安維護網絡。

捷警隊呼籲，女性朋友搭乘電扶梯時，應注意後方有無可疑對象持手機等物貼近偷拍；另於車廂內遇可疑人貼近之異常舉動時，應設法遠離觀察該人是否跟隨繼續犯案，若不幸遇上述狀況時遇要盡速求援，以確保自身安全。

警方逮捕偷拍的陳男。（記者王冠仁翻攝）

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