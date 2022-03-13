為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    28萬電話費沒繳嚇一跳？ 衝警局詢問保住積蓄

    台中陳姓民眾（右）接獲詐騙電話，機警前往龍津派出所詢問，員警告知是詐騙保住28萬積蓄。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓民眾（右）接獲詐騙電話，機警前往龍津派出所詢問，員警告知是詐騙保住28萬積蓄。（記者陳建志翻攝）

    2022/03/13 13:54

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名陳姓民眾，近日接獲自稱電信公司的電話，表示其手機有一筆28萬元的電話費還沒繳，要他到提款機前依指示操作，因對方正確說出自己的個資，讓他相當驚訝，但越想越不對前往警局求助，員警一聽告知是詐騙電話，請他別擔心，提醒千萬別依指示操作提款機，陳男感謝員警的協助，讓他保住了28萬積蓄。

    這名陳姓民眾，近日一臉緊張走進烏日分局龍津派出所，表示接獲一通電話，對方自稱是電線公司員工，表示其一支手機有一筆28萬多元的電信費還沒繳清，並要求他到提款機前依指示操作，讓他不知如何是好。

    派出所內員警陳彥旼一聽，告知這是詐騙電話，也是詐騙集團慣用的伎倆，主要是想要讓接到電話的民眾，無防備下信以為真，依指示前往提款機操作，將自己帳戶內的錢，轉入詐騙人頭帳戶內，陳男一聽恍然大悟，慶幸沒有依照指示操作，保住28萬元的積蓄。

    烏日分局龍津派出所指出，民眾如有帳單問題應親赴電信公司櫃檯詢問，切勿聽信來路不明者電話而至提款機前操作。並提醒，除個人資料平日不隨便提供給他人，也不隨意接來路不明電話，尤其提款機不能設定分期付款，更不能解除分期付款，因此千萬別聽從他人指示至提款機前操作，以確保自身財產安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播