28萬電話費沒繳嚇一跳？ 衝警局詢問保住積蓄

台中陳姓民眾（右）接獲詐騙電話，機警前往龍津派出所詢問，員警告知是詐騙保住28萬積蓄。（記者陳建志翻攝）

2022/03/13 13:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名陳姓民眾，近日接獲自稱電信公司的電話，表示其手機有一筆28萬元的電話費還沒繳，要他到提款機前依指示操作，因對方正確說出自己的個資，讓他相當驚訝，但越想越不對前往警局求助，員警一聽告知是詐騙電話，請他別擔心，提醒千萬別依指示操作提款機，陳男感謝員警的協助，讓他保住了28萬積蓄。

這名陳姓民眾，近日一臉緊張走進烏日分局龍津派出所，表示接獲一通電話，對方自稱是電線公司員工，表示其一支手機有一筆28萬多元的電信費還沒繳清，並要求他到提款機前依指示操作，讓他不知如何是好。

請繼續往下閱讀...

派出所內員警陳彥旼一聽，告知這是詐騙電話，也是詐騙集團慣用的伎倆，主要是想要讓接到電話的民眾，無防備下信以為真，依指示前往提款機操作，將自己帳戶內的錢，轉入詐騙人頭帳戶內，陳男一聽恍然大悟，慶幸沒有依照指示操作，保住28萬元的積蓄。

烏日分局龍津派出所指出，民眾如有帳單問題應親赴電信公司櫃檯詢問，切勿聽信來路不明者電話而至提款機前操作。並提醒，除個人資料平日不隨便提供給他人，也不隨意接來路不明電話，尤其提款機不能設定分期付款，更不能解除分期付款，因此千萬別聽從他人指示至提款機前操作，以確保自身財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法