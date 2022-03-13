祖先捐地擴廟、後代不認討地 台東文衡殿被判拆牌樓戲台及店面

太平文衡殿的戲台被判無權占用，必須拆除。（記者黃明堂攝）

2022/03/13 09:43

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣卑南鄉名廟太平「文衡殿」主張部分廟產是張姓前總務捐地興建，但無證明文書，且興建碑文未刻其名，張家後代不認帳，提起拆屋還地訴訟，一審及二審均勝訴。文衡殿的牌樓戲台及出租的鐵皮屋店面都須拆除。

位於卑南鄉公所旁的文衡殿興建於1949年，是當地名廟，香火鼎盛，也是政治人物拜票必爭之地。廟前搭建牌樓、戲台，位於三角窗的黃金地段還有鐵皮屋分租做為小吃店、藥局、快炒店等，生意相當不錯。但因產權糾紛，通通面臨拆除。

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這些爭議土地面積共176.13平方公尺，目前的土地所有權人張姓男子提告主張，設置之廣告物涉及危害公共安全，這才知道自己的土地被文衡殿無權占用。他要求全數拆除，並追討廟方不當得利近200萬元。

文衡殿主張，這些土地是曾擔任總務組長及委員的張姓男子於1980年無償贈與土地，並負責主體建物擴建及增設牌樓事務，更曾捐款5萬元協助牌樓興建，興建鐵皮屋出租之事，張男均知之甚詳，土地並非無權占有，張男的兒子基於繼承關係取得土地所有權，自應受此拘束。

法官傳訊多位耆老，均證明前總務確實曾口頭承諾捐地，曾提供印鑑證明。不過各項證詞均有利於廟方的情況下，卻因無白紙黑字的捐地承諾，也未完成土地過戶。

更重要的是，擴廟之歷史經過，並詳載重建丁錢人的姓名等，但所刻載之捐獻廟地者之姓名，未見張明通臚列其內。法官認為，捐獻土地建廟刻名，屬表彰功德及載譽之重大事項，張家人是否願於捐贈系爭土地後，僅因無法辦理過戶，而容任占用，並甘願隱名，尚非無疑。尤其，張男時任重建委員，如其確有事實上贈與系爭土地之情，於石碑文上豈會將其名字漏掉？

法官認為，廟方未提出系爭土地贈與之書面紀錄，縱然總務組長或委員，僅得證明熱心參與廟務，尚難推認其有捐地意圖。判決文衡殿無合法占有權源，應拆除系爭地上物後，將占用土地返還予土地所有權人。

卑南鄉太平文衡殿是名廟，香火鼎盛，也是政治人物競選的朝聖之地。（記者黃明堂攝）

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