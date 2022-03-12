家貧遺下2稚女…彰基怪手司機遭活埋 雇主被揪出未幫保勞保

彰化基督教醫院第7期醫療大樓新建工程發生工安意外，施姓怪手司機遭活埋，清查發現，雇主竟未幫他投保勞保。（資料照，民眾提供）

2022/03/12 20:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化基督教醫院第7期醫療大樓新建工程，昨天發生工安意外，施姓怪手司機遭活埋，經葉克膜搶救仍不幸不治。清查發現，雇主未依規定幫46歲施男辦勞保，施男家境貧寒，還育有2稚女，家中經濟支柱頓失。縣府勞工處說，已要求雇主仍需依勞保規定賠償，並已通報勞保局裁罰。

彰基第七期醫療大樓斥資48億元，預計興建地上8樓、地下6樓，基地面積佔地1700坪的建築，預計2024年完工，是目前全彰化地下室樓層最多、最深的建案。不過，工程一波三折，2019年開工後沒多久，路面4度塌陷，一度危及隔壁巷弄住戶安全，昨天又傳出施男施工時，遭擋泥牆活埋，3年兩度出現工安意外，再被彰化縣政府勒令停工調查。

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昨天意外發生時，施男很快就被搶救出來，送到對面彰基急診室急救，但他頭部、軀幹受創嚴重，被救出時已經無呼吸心跳，最後在家屬同意下拔除葉克膜，留一口氣送回埔鹽鄉石埤村住處。

施男是埔鹽鄉公所列冊中低收入戶，埔鹽鄉長許文萍第一時間與村長到施男家關切，經了解，施男與越藉配偶育有2女，分別就讀國一與小一，還扶養68歲母親，但妻子目前無業，家中除了施母月領老農年金7550元，沒有其他相關福利補助與收入，經濟陷入困境。

「竟沒有辦理勞保！」許文萍說，得知施男家中困境後前來慰問，詢問勞保局才發現施男並未投勞保，立即報縣府勞工處及社會處，協助施家辦理特殊境遇緊急生活扶助等相關補助，若通過可領4.1萬元。她也說，施男家中目前沒有多餘的財力來籌措喪葬費，將協助辦理低收入戶，幫助小孩未來就學及生活費，其他的再跟社會處協調，看要怎麼來幫助施男家屬度過難關。

縣府：雇主仍需依規定給喪葬、遺屬津貼

勞工處代處長何俊昇說，施姓工人的雇主未依規定投保，已要求雇主仍需依勞保死亡給付的規定，依照平均月投保薪資，發給5個月的喪葬津貼及40個月的遺屬津貼，另未依規定投保違法的部分，由勞保局裁罰。對此，記者致電雇主，但未接電話。

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