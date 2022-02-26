苗栗截肢女孩復健、訴訟路漫長 議員協助捐款帳戶成立

苗栗28歲女子小熙（左二）截肢事件引發社會大眾關注。（翻攝曾玟學臉書）

2022/02/26 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗28歲女子小熙（化名）因工安意外右小腿截肢，公司處理態度讓她和大眾倍感心寒，不少民眾表示想要捐款協助；對此，苗栗縣議員曾玟學協同其他縣議員與小熙討論，決議透過銀行信託方式處理善款，如今捐款帳戶正式公告，馬上湧入熱心民眾捐款打氣。

曾玟學昨透過粉專公告捐款帳戶號碼；他表示，各方關心與支持湧入，而如何在訴訟期間減輕小熙經濟壓力，讓她能專心復健、學習新工作技能，成為勢必解決的問題，「希望讓想幫忙的人能共同來支持她兩到三年的時間」，起初幾位縣議員希望設立第三方專戶，但無基金會可提供協助，社會處也受制於法規無法開立專戶，與小熙討論後，決定以銀行信託的方式來處理。

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新帳戶在21日成功設立，「讓善款可匯進這個單純為此案設立的帳戶，待善款募集告一段落後，全數轉由兆豐銀行進行信託，以每月撥款進小熙的個人帳戶，並由律師擔任監察人，確保善款能充分發揮功效」。

曾玟學表示，除了資方需依法補償的醫藥費、原領工資、失能補償及勞保給付外，「最關鍵的，是勞資雙方訴訟中的求償判賠，那才是雇主因管理過失真正該負起的責任」，未來確認小熙符合申請資格後，將協助她申請包括法扶在內的各項資源，再請各界不吝協助，共同陪伴小熙度過這段時間。

台灣人以熱心著稱，帳戶甫曝光，隨即有熱心網友捐款，貼上自己的轉帳明細，並留言為小熙打氣。

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