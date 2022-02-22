續追苗栗女工截肢工安事故 曾玟學再揭高雄總公司3樓違建

事故當下，小熙右腳被卡在履帶溝縫中，後仰倒地，右腳被絞斷。 （讀者提供）

2022/02/22 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣28歲女子小熙（化名）因為工安意外截肢事件引發社會關注；對此，苗栗縣議員曾玟學揭露該公司謝姓負責人及親友所有的多間公司設立於同一地址，關聯公司過去多次違反勞動法規，今再踢爆該公司位在高雄的總公司違建，「許可4層竟蓋到7層」。

曾玟學續追為工安意外截肢事件，今日再踢爆這間位於高雄的總公司違建；曾玟學表示，這棟位在高雄市苓雅區的建物經網友告知疑似違建後，經高雄市議員黃捷協請高雄市政府調查，「確認該建築物係為4層合法建物，現場勘查屋頂有增建鋼筋混凝土及鐵皮屋，將依行政程序法函請建物所有人依法陳述意見後依規定查處」。

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曾玟學強調，這意即「明明只能蓋4層樓的，他們卻一路蓋到7樓」，這硬長出來的3層樓明顯是違章建築，依照高雄市政府工務局處理違章建築執行要點，應由當地主管建築機關應訂定拆除計畫限期拆除。

他強調，先前揭露事故公司謝姓負責人及親友所有多間公司設立於同一地址，事故公司的關聯公司過去也有多次違反勞動法規紀錄，「不只違反勞基法占員工便宜、違反職安法陷員工於危險之中，現在更被發現違反建築法公司本身就是大違建」，曾玟學呼籲，若這間公司真的如自己所說「是很『單純、善良』的人」，就請趕緊將違建處理掉。

曾玟學踢爆事故公司位在高雄的總公司有違建。（翻攝曾玟學臉書）

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