苗栗女工截肢 總公司負責到底：可安排適任職務做到退休

苗栗女工發生事故的工廠，總公司位於高雄。（記者許麗娟攝）

2022/02/19 22:22

〔記者許麗娟／高雄報導〕在苗栗某工廠擔任包裝員的28歲王小姐，因工安意外導致右小腿截肢，她控訴公司不聞不問。位於高雄總公司的謝姓少東接受本報採訪說，「應有的補償不會推諉，公司應負的責任和補償都會負責到底。」

謝姓少東說，對於意外發生，公司也很不忍心，也深怕王小姐未來找工作可能有一定的難度，不希望她因此面臨經濟問題。如果王小姐願意的話，可以為她安排適任的職務做到65歲退休為止，公司不會讓她在原工作觸景生情，未來職務上可調動到不用到處走動的文書工作，或其他適合的職務，都可以再進一步協商。

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對於遭指控對王小姐不聞不問，謝姓少東回應說，公司一直都在處理的狀態，沒有不聞不問，目前都照勞基法行事，該給薪水就給，醫藥費和看護等費用也都是由公司先支付，公司有為員工投保意外險，但保險都還在核定中，意外發生至今都沒有使用到這些錢，未來勞保、保險若申請下來，該屬於員工的就是員工的，包括醫療、看護費等，公司一定依法行事。

至於初次調解時，對方律師代王小姐要求2000萬元的補償，謝姓少東說，公司應負的責任和補償都會負責到底，但賠償金額有一定的機制，那一次調解不成後，王小姐就做了提告，目前政府主管單位也出面了，未來將再透過雙方律師協商，提供合理的補償。

謝姓少東也說，目前公司已請律師代為處理這件工安意外，將會由律師統一對外發言，但還是強調對應負責的部分不會推諉。

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