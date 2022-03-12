宜蘭鄉間小路驚見滿地千元鈔！「仁哥」薪水袋掉了 遇好心人送交警局

宜縣陳姓板模工人遺失6萬多元薪水，所幸被楊姓好心人拾獲送交派出所招領。（圖擷取自宜蘭知識+）

2022/03/12 12:31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣陳姓板模工人領完6萬5415元薪水，騎車時薪水袋不慎從口袋掉出來，千元大鈔散落滿地，所幸被楊姓好心人拾獲送交派出所招領，讓陳男順利領回，拾金不昧暖舉曝光後，吸引上萬名網友按讚。

楊先生昨天下午行經羅東鎮竹林街，發現有路面上遺落一個薪資袋，千元大鈔掉得滿地都是，他撿起來拍照，在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文指出，「掉錢的朋友，別慌，錢已幫你送至公正派出所」，並附上千元掉落路面及薪水袋照片。

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薪水袋署名「仁哥」，一個月上班25天，日薪2600元，月薪6萬5415元，研判是從事勞力工作的辛苦錢；昨天傍晚5點45分，楊先生把拾獲薪水袋交到羅東警分局公正派出所，做完筆錄約6點離去，2分鐘後，遺失薪水袋的陳先生到公正派所報案，警方比對相關資料確認無誤，把錢交還給他。

據了解，遺失薪水袋的陳先生是名板模工，領完薪水放進口袋騎車回家，不料途中掉在路面，返抵住處才知遺失，所幸被好心人拾獲；楊先生拾金不昧引起萬人按讚，網友留言回應，「世界上最缺你這樣的人」、「不能只按一個讚」、「看到這篇文，本來鬱悶的心情整個開了」。

陳姓板模工人的錢散落在羅東鎮竹林街路上。（圖擷取自宜蘭知識+）

楊先生把拾獲的薪水袋送到羅東警分局公正派出所處理。（記者江志雄翻攝）

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