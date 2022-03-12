「你妹妹有滿足嗎」人夫辯到摩鐵玩手遊 行車紀錄器卻曝光鹹溼對話

張男和小三偷情後的鹹溼對話被自家行車紀錄器留下鐵證。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2022/03/12 10:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子結婚不到5年就出軌，被老婆抓包他2度帶妹到摩錢偷情，張辯稱只是去玩手遊、聊天，但他的行車紀錄器錄到他和小三邱女的鹹溼對話，被法官認定兩人有發生性行為，判他們應賠30萬元給張妻。

判決指出，張男和妻子李女在2016年的耶誕節結婚，婚後育有1子，但張男結婚不到5年就開始「癢」，被老婆抓到他2度帶著邱女到摩鐵開房間，氣得她向2人求償50萬元。

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高雄地院審理時，張、邱否認偷情，強調兩人只是一般朋友，而且到摩鐵只是單純聊天、喝飲料、玩手遊，沒有做出逾舉行為；但法官勘驗李女提供的行車紀錄器影像，發現裡面錄到張、邱兩人的鹹溼對話。

法官發現，張男第一次帶邱女到摩鐵開完房間後，在車上問她：「你妹妹有滿足嗎？」邱女語帶嬌羞回他：「矮優，有啦」，邱女反問張：「啊跟我做呢？」張也回她：「舒服啊，不然剛剛怎麼有出來」。

張男第二次和邱女開完房間後，同樣在車上分享性愛經驗，還對邱女說「你最後剛剛幫我舔的時候，我已經沒有那種很爽的感覺」，這兩段行車紀錄器錄下的偷情實錄，被法官認定兩人確實有發生性行為，侵害李女原配權益，因此判張、邱兩人要賠30萬元，可上訴。

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