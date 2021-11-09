「一柱擎天」洩姦情 小王判賠人夫

新竹張姓男子發現妻子許女與國小同學楊男互動頻繁，赫然看現2人的LINE對話中有「一柱擎天」、「口水的滋潤」等情色用語，才得知2人經常約砲摩鐵。（情境照）

2021/11/09 16:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚25年的新竹張姓男子，發現妻子許女與國小同學楊男互動頻繁，赫然看現2人的LINE對話中有「一柱擎天」、「口水的滋潤」等情色用語，才得知2人經常約砲摩鐵，憤而對小王求償100萬元，新竹地院調查，2人在討論晚上要去哪間汽車旅館，及去完汽車旅館各自回家後，對話談及當天在性事上的表現，可認已逾越正常男女交往，並有性行為等肉體親密行為。最後判楊男需賠償人夫25萬元。

結婚25年的張男說，楊男明知他妻子許女已婚，竟過從甚密，彼此間以LINE聯絡頻繁，並互傳送露骨曖昧對話，甚至以「老公」、「老婆」互稱，且討論至薇閣休息過夜，可知2人已發生多次性行為，並曾相伴單獨出遊，他憤而對楊男求償100萬元。

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楊男則聲稱，許女是他國小同學，平常未與許女聯絡，僅是一年前因同學聚會而一起吃飯，2人並無單獨出遊或單獨拍照、亦無發生過性行為。

法官勘驗2人LINE聊天內容，每日均有密集並長時間LINE對話，且互稱「老公」、「老婆」、「（許女）昨天太累了嗎？（楊男）又一柱擎天」、「（許女）你都說我越來越色了。（楊男）那是床上的本性，正常的。不然我怎麼會教你，（許女）跟你在一起真的會…失控，（楊男）正常ㄚ，愛愛就是要舒適到放鬆ㄚ。完全解放。（許女）所以你幫我時我都很認真記住。再學著幫你。（楊男）所以現在我都喜歡妳的挑逗。」、「（楊男）我們可以找一天早上去十八尖山，改去愛愛…早上愛愛也不錯啊。（許女）好喔…看早上一柱擎天的你。」、「（許女）沒有口水的滋潤。你中毒了…一天沒口水就不對勁。（楊男）哦…那我減少次數就好。改進。（許女）這個不准你改進，要改也只能改越親越多下。」

法官調查，2人在討論晚上要去哪間汽車旅館，及去完汽車旅館各自回家後，對話談及當天在性事上的表現，且兩人在確認第一次性行為時間等情，可認已逾越正常男女交往，並有性行為等肉體親密行為。最後判楊男需賠償人夫25萬元。

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