假協力廠商換表騙錢 欣隆天然氣籲：現場收費就是詐騙

基隆市議會多名市議員反映，有很多假冒欣隆協力廠商，讓民眾難辨真假，換裝瓦斯表被詐騙；欣隆公司表示，換瓦斯表是下個月帳單才收費，現場收費就是詐騙。（記者俞肇福攝）

2022/03/11 16:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會市政考察今天到欣隆天然氣公司考察，多名市議員反映，有很多假冒欣隆協力廠商，讓民眾難辨真假，換裝瓦斯表被詐騙；欣隆說，公司派人來換瓦斯表，一律是下個月帳單收費，現場收費就不是欣隆公司，就是詐騙。

欣隆天然氣公司是基隆市唯一天然氣公司，目前基隆市的供氣戶數11萬4410戶，已裝置微電腦表7萬6080戶，裝置率66%全國最高，台北僅47%，新北50%。

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議員連恩典表示，常常接獲民眾反映，有接到自稱是「公司派來的要換表」，但民眾搞不清楚到底是詐騙集團，還是欣隆天然氣的協力廠商，等到付錢了才發現被騙，造成損失，根本還沒有達到要換的年限。

議員呂美玲指出，有不少是詐騙找上門，有的是當場就收費了，到底是誰來更換設備，民眾根本搞不清楚，很多都是自稱「欣隆」的協力廠商，造成民眾很大的困擾，很多住戶都有這樣的疑問，導致真的欣隆來檢修，也讓民眾不相信。

議員張耿輝也說，民眾都抱怨分不清哪個真的欣隆，哪個是假的欣隆的協力廠商。議員王醒之建議，在更換設備時，欣隆可以用更透明、更便捷的方式，來讓用戶消除疑慮。

議員俞叄發認為，微電腦表裝置率全國最高達到66%，但可能民眾擔心遇到詐騙的機率也更高，希望再加強推廣和說明，讓民眾更信心把比率提高。

欣隆公司總經理李靖方表示，目前還是有假冒更換設備詐騙，但改為現場更換不收費後已有改善，只要更換設備目前全都由下月帳單來繳納，並有公司證件，因此只要現場收費就不是欣隆的。

李靖方指出，微電腦表有安全遮斷的功能，而且因為公司回饋地方，讓公積金每月折抵24元，可折抵10年，比其他地方負擔都少。

欣隆公司董事長王純雄說，公司強化供氣穩定、推廣微電腦表裝置、推動無紙化、落實管線、設備檢查維護等，為強化輸儲設備安全管理，陸續建置相關資訊化設備，藉由資訊系統平台監控天然氣輸儲設備，並建置APP等多元化客戶服務管道。

民眾換裝欣隆天然氣公司微電腦瓦斯表，具有安全遮斷的功能，而且因為公司回饋地方，讓公積金每月折抵24元，可折抵10年，比其他地方負擔都少。（記者俞肇福攝）

基隆市議會多名市議員反映，有很多假冒欣隆協力廠商，讓民眾難辨真假，換裝瓦斯表被詐騙；欣隆公司表示，換瓦斯表是下個月帳單才收費，現場收費就是詐騙。（記者俞肇福攝）

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